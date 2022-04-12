Heyelanın vurduğu Abant-Samandere yolu trafiğe açıldı - Son Dakika

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Heyelanın vurduğu Abant-Samandere yolu trafiğe açıldı

DÜZCE - Düzce'de sağanak ve kar yağışı sebebiyle heyelanların meydana geldiği Abant-Samandere yolu, ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

Samandere köyü ile Bolu Abant'ı birbirine bağlayan yolda, geçtiğimiz aylarda etkili olan sağanak ve kar yağışı sebebiyle heyelanlar meydana geldi. Kar kalınlığının yaklaşık 3 metreye ulaştığı bölgede, Abant-Samandere yolu trafiğe kapatıldı. Yol, Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından trafiğe açıldı.