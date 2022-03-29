HEYELANIN YAŞANDIĞI YAMAÇLARDAKİ KAYALARI, DAĞCILAR TEMİZLİYOR - Son Dakika
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HEYELANIN YAŞANDIĞI YAMAÇLARDAKİ KAYALARI, DAĞCILAR TEMİZLİYOR

29.03.2022 11:07

RİZE'nin Hemşin ilçesinde kara yolunun ulaşıma kapandığı heyelanda yamaçta askıda kalan kayalar, dağcı ekiplerince düşürülüyor.

RİZE'nin Hemşin ilçesinde kara yolunun ulaşıma kapandığı heyelanda yamaçta askıda kalan kayalar, dağcı ekiplerince düşürülüyor.

İlçeye bağlı Taşköprü mevkisinde 1 hafta önce kar sularının erimesiyle birlikte meydana gelen heyelanda ulaşıma kapanan Pazar-Hemşin kara yolunda yamaçta askıda kalan kayalar için harekete geçildi. Ulaşımın eski yoldan sağlandığı güzergahta dağcılar halatlar yardımıyla tırmandıkları yamaçlarda kayaları düşürüyor. Yol, güzergahtaki tehlike oluşturan kayaların düşürülmesinin ardından yeniden trafiğe açılacak.

HEYELANIN YAŞANDIĞI YAMAÇLARDAKİ KAYALARI, DAĞCILAR TEMİZLİYOR
HEYELANIN YAŞANDIĞI YAMAÇLARDAKİ KAYALARI, DAĞCILAR TEMİZLİYOR
HEYELANIN YAŞANDIĞI YAMAÇLARDAKİ KAYALARI, DAĞCILAR TEMİZLİYOR

YORUMLAR
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kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HEYELANIN YAŞANDIĞI YAMAÇLARDAKİ KAYALARI, DAĞCILAR TEMİZLİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: HEYELANIN YAŞANDIĞI YAMAÇLARDAKİ KAYALARI, DAĞCILAR TEMİZLİYOR - Son Dakika
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