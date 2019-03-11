Heyelanın Yuttuğu İş Makineleri Toprak Altından Çıkarılıyor
6 dakika önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde heyelanın yuttuğu 2 iş makinesi ve 2 kamyon toprak altından çıkarılmaya başlandı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde heyelanın yuttuğu 2 iş makinesi ve 2 kamyon toprak altından çıkarılmaya başlandı.
Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte Sincik ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Türk Dağı'nın eteklerindeki karlar erimeye başlamış, Çağlayan Deresi'ndeki su yükselmişti. Su debisinin yükselmesinden dolayı ilçeye bağlı Hüseyinli köyü Çağlayan mezrası yakınlarında özel bir firmaya ait elektrik santralinin su kanalının taşması sonucu önceki gün heyelan meydana geldi. Heyelanın getirdiği kaya parçaları ve topraklar, elektrik santralinde bulunan 2 adet loder iş makinesi ve 2 adet kamyonu yuttu. Elektrik santraline ait iş makinelerinin toprak ve kaya parçalarının altından çıkarılması için çalışma başlatıldı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:47 Kaynak: İHA
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