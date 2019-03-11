Son Dakika Haberleri: Heyelanın Yuttuğu İş Makineleri Toprak Altından Çıkarılıyor

Heyelanın Yuttuğu İş Makineleri Toprak Altından Çıkarılıyor

6 dakika önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde heyelanın yuttuğu 2 iş makinesi ve 2 kamyon toprak altından çıkarılmaya başlandı.

Heyelanın Yuttuğu İş Makineleri Toprak Altından Çıkarılıyor, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde heyelanın yuttuğu 2 iş makinesi ve 2 kamyon toprak altından çıkarılmaya başlandı.

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte Sincik ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Türk Dağı'nın eteklerindeki karlar erimeye başlamış, Çağlayan Deresi'ndeki su yükselmişti. Su debisinin yükselmesinden dolayı ilçeye bağlı Hüseyinli köyü Çağlayan mezrası yakınlarında özel bir firmaya ait elektrik santralinin su kanalının taşması sonucu önceki gün heyelan meydana geldi. Heyelanın getirdiği kaya parçaları ve topraklar, elektrik santralinde bulunan 2 adet loder iş makinesi ve 2 adet kamyonu yuttu. Elektrik santraline ait iş makinelerinin toprak ve kaya parçalarının altından çıkarılması için çalışma başlatıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:47 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ÖSYM, 25 Bin Lira Maaşla Personel Alacak Kazanın 1'inci Yıl Dönümünde Mina Başaran'ın Nişanlısından Duygusal İlan

Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı! Polis, Gizlice Girdiği Eğlence Merkezlerine Ceza Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 09:53:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Heyelanın Yuttuğu İş Makineleri Toprak Altından Çıkarılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]