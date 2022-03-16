Heyelanla kaya parçaları düşünce boşaltılan binada teknik inceleme - Son Dakika
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Heyelanla kaya parçaları düşünce boşaltılan binada teknik inceleme

16.03.2022 11:34
Heyelanla kaya parçaları düşünce boşaltılan binada teknik inceleme

SAMSUN'un Canik ilçesinde, toprak kaymasıyla yamaçtan kopan kaya parçaları yanına düşünce dün tahliye edilen 5 katlı binada, teknik inceleme başlatıldı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde, toprak kaymasıyla yamaçtan kopan kaya parçaları yanına düşünce dün tahliye edilen 5 katlı binada, teknik inceleme başlatıldı. Hazırlanacak raporun ardından binayla ilgili karar verileceği belirtildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Gaziosmanpaşa Mahallesi Gökçe Kaya Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binada oturanlar, gürültü duyup balkon ve pencerelere çıktı. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçalarını gören apartmandakiler, binayı terk edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen devriye görevindeki bekçiler, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. AFAD ekiplerinin de geldiği bölgede, tedbir amaçlı tahliye edilen apartmanda oturanlar, yakınlarının yanına yerleşti.

'BÜYÜK GÜRÜLTÜ DUYARAK EVDEN ÇIKTIK'Duydukları sesle yaşadıkları korkuyu anlatan Kadir Memiş, "Ben olay anında evdeydim, mutfakta oturuyorduk. Televizyon izlerken büyük gürültü duyduk sonra kendimizi dışarı attık. Herkes aşağı inmeye başladı. Evin arkasına geçip kaya parçalarını gördük. AFAD ekipleri sağ olsun geldi ve yardımcı oldu, daha öncesinde böyle bir şey olmamıştı. Taşın arasına su mu sızdı, bilemiyoruz. Allah'tan gece oldu, orada kimse yoktu" dedi.İNCELEME BAŞLATILDIZemin kattaki dairenin duvarında hasar oluşan binada, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, teknik inceleme başlattı. Riskli alandan örnekleri alınan binayla ilgili teknik rapor hazırlanacak. Çevresine kimsenin yaklaştırılmadığı binayla ilgili kararın raporun ardından verileceği belirtildi.Öte yandan tedbir amaçlı boşaltılan bina, dronla havadan görüntülendi. Görüntüde, heyelanın meydana geldiği yamacın binaya çok yakın olduğu görüldü.

Heyelanla kaya parçaları düşünce boşaltılan binada teknik inceleme
Heyelanla kaya parçaları düşünce boşaltılan binada teknik inceleme
Heyelanla kaya parçaları düşünce boşaltılan binada teknik inceleme
Heyelanla kaya parçaları düşünce boşaltılan binada teknik inceleme
Heyelanla kaya parçaları düşünce boşaltılan binada teknik inceleme
Heyelanla kaya parçaları düşünce boşaltılan binada teknik inceleme
Heyelanla kaya parçaları düşünce boşaltılan binada teknik inceleme
Heyelanla kaya parçaları düşünce boşaltılan binada teknik inceleme
Heyelanla kaya parçaları düşünce boşaltılan binada teknik inceleme
Heyelanla kaya parçaları düşünce boşaltılan binada teknik inceleme
Heyelanla kaya parçaları düşünce boşaltılan binada teknik inceleme
Heyelanla kaya parçaları düşünce boşaltılan binada teknik inceleme
Heyelanla kaya parçaları düşünce boşaltılan binada teknik inceleme
Heyelanla kaya parçaları düşünce boşaltılan binada teknik inceleme
YORUMLAR
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Toprak Kayması, Gaziosmanpaşa, Canik, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Heyelanla kaya parçaları düşünce boşaltılan binada teknik inceleme - Son Dakika


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