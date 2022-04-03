Heyelanlara karşı yeni yerleşim alanları belirlendi - Son Dakika

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Ordu'nun Kabataş ilçesinde heyelan sonucu yolda göçük meydana geldi, fındık bahçesinde hasar oluştu.

İlçenin Beylerli Mahallesi'nde meydana gelen heyelan 6 mahalleye ulaşım sağlayan grup yolunda göçüğe neden oldu.

Mahalle yolunun ulaşıma kapandığı olayda, toprak kayması sonucu yaklaşık 10 dönüm fındık bahçesi de zarar gördü.

Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, AA muhabirine, heyelanın meydana geldiği arazinin büyük olduğunu belirterek, vatandaşlardan alternatif yolları kullanmalarını istedi.

Yılmaz, bölgede yeni heyelanlara karşı ekiplerin tedbir aldığını da söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, makamında gazetecilere, heyelanları artık Ordu ve Karadeniz'in doğal olayı kabul ettiklerini belirtti.

Son dönemde Ordu'da 335 heyelan olduğunu, bu sayının sürekli arttığını ifade eden Güler, heyelanın yol ağlarına zarar verdiğini, kapanan bu yolların bir kısmının ulaşıma açıldığını aktardı.

Güler, bu süreçte tek sevindirici tarafın can kaybı yaşanmaması olduğunu vurgulayarak, "Ancak topraktan kayan ve yıkılan evler oldu. Bunları da hızlı şekilde toparlıyoruz." dedi.

Bu heyelanlara karşı ilçelerde yeni yerleşim alanlarının belirlenmesi için çalışma başlatıldığı kaydeden Güler, "Heyelana maruz kalmayacak özellikte 19 ilçede yeni yerleşim yerlerini tespit ettik. Buralar heyelana maruz kalmayacak özel yerler. Bundan sonraki yerleşimleri oralara kaydıracağız." diye konuştu.

Güler, buralarda jeolojik çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Evlerin temellerinin sağlam olması için sondaj yapıyoruz. Eski yerleşim merkezinde yaşayan insanlarımızın oralarda anıları var. O yerleşim alanları aynı şekilde devam edecek ama yeni yerleşim merkezlerini tamamen sondajları yapılmış, fore kazıklara ihtiyaç olmayacak kadar sağlam zeminler üzerine kurmayı düşünüyoruz. Bu proje yeni dönemdeki yapacağımız çalışmalar içerisinde yer alıyor."