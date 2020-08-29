Heyelanlardan son anda kurtulan aile, 3 gün yürüyerek köylerine ulaşmış - Son Dakika

Heyelanlardan son anda kurtulan aile, 3 gün yürüyerek köylerine ulaşmış

GİRESUN'da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si asker 6 kişinin kaybolduğu sel afetinde, Espiye ilçesinde iki noktada oluşan heyelanda seyir halindeki otomobilde mahsur kalıp, son anda kurtulan 3'ü çocuk 7 kişilik aile, 3 günlük yolculuğun ardından...

Heyelanlardan son anda kurtulan aile, 3 gün yürüyerek köylerine ulaşmış, System.String[]

GİRESUN'da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si asker 6 kişinin kaybolduğu sel afetinde, Espiye ilçesinde iki noktada oluşan heyelanda seyir halindeki otomobilde mahsur kalıp, son anda kurtulan 3'ü çocuk 7 kişilik aile, 3 günlük yolculuğun ardından köylerine ulaşmayı başardı. Ailenin, ayrıca 'daha acil insanlara gitsin' diyerek ekiplerinin helikopterli kurtarma çağrısını da kabul etmeyip, insanlık dersi verdiği de ortaya çıktı.

Giresun'da 22 Ağustos'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Kentte 3'ü asker 10 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 6 kişi ise kayboldu. Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Kentte selin izlerinin silinmesi için başlatılan yoğun çalışmalar sürdürülüyor. Bakanlıkların koordinesinde Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, belediyeler, asker ve polislerin desteği ile selin etkilediği cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yürütülüyor, enkaz ve molozlar kaldırıyor. Selin ardından yürütülen çalışmalarla, ilçe merkezi ile iş yerlerine dolan toprak, taş ve atıkların büyük oranda temizlendiği görülüyor. Sel afetinin üzerinden geçen 6 günün ardından en çok hasarın oluştuğu Dereli ilçesi büyük ölçüde temizlenirken, hasar tespiti üzerine riskli binaların yıkımları da sürüyor.ÇAMURDAN ARINDIRILIYORCaddede biriken ve iş yerlerine dolan hafriyatın tamamına yakınını kaldıran ekipler, çamurdan arındırma çalışmalarına da devam ediyor. İlçe merkezindeki yollara asfalt serilmesi planlanıyor. Temizlik çalışmaları tamamlanan bazı dükkanların pencere ve kapıları takılırken, selin yol açtığı tahribat dolayısıyla elektrik ve su kesintisi yaşanan ilçe merkezinin büyük bölümüne enerji ve su verildi. Vatandaşlar, belediye hoparlöründen yapılan anonsla, musluklardan akan suyu, içme suyu olarak kullanmamaları yönünde uyarılıyor. Ayrıca Türk Kızılay, AFAD ve çeşitli sivil toplum örgütleri, vatandaşlara ve bölgede çalışma yapan ekiplere sıcak yemek dağıtıyor.KAYIPLAR ARANIYORYaşanan sel felaketinde Tirebolu-Doğankent karayolunun 12'nci kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında bölgede emniyet tedbiri almak maksadıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na düşmesinin ardından kaybolan 2 jandarma personelini ve bölgede diğer kayıp 4 vatandaşı arama çalışmaları da sürüyor.YIKIM VE HASAR TESPİTİ SÜRÜYORGiresun'da sel ve heyelanlara ilişkin 90 kişilik ekip, hasar tespit çalışması yürütüyor. Kentte ilk belirlemelere göre, 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi; 17 bina yıkıldı, 361 bina hasar gördü. 40'a yakın bina tahliye edildi, onlarca köprü ve menfez de çöktü. Bölgede TOKİ aracılığıyla toplam 350 konutun inşa süreci başlatılırken, selde hasar tespiti yapılan 24 binanın da yıkım çalışmaları sürüyor.4 BAKAN BÖLGEDEAfetin yaralarının sarılması için yürütülen çalışmaları bakanlar da yerinde takip ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sel bölgelerinde halkı ziyaret ediyor, bakanlıklarına bağlı kuruluşların çalışmalarını denetliyor.HEYELANDA MAHSUR KALAN AİLE SON ANDA KURTULMUŞSelin vurduğu kentte, afet anında vatandaşların yaşadıkları korku dolu analara ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Kentte yağmurun şiddetini artırdığı cumartesi günü öğleden sonra Ericek köyüne gitmek için Espiye ilçesinden yola çıkan 3'ü çocuk 7 kişilik Çakmak ailesi, önleri ve arkalarındaki yamaçta oluşan ani heyelanlar nedeniyle otomobilde mahsur kaldı.  2 heyelan arasında kalıp, olası afetten son anda kurtulan ve ilk geceyi araçlarında geçiren aile, ertesi gün köylerine yaya olarak ulaşmak için yola çıkarak dağı tırmandı. Heyelanlar nedeniyle oluşan dev yarıklardan ve çamur birikintilerinden geçerken büyük zorluklar yaşayan aile, buldukları bir kulübede de 2'inci geceyi geçirdi. 3 günlük zorlu yürüyüşün ardından, aile Ericek köyündeki evlerine ulaşmayı başardı. Ailenin, ayrıca 'daha acil insanlara gitsin' diyerek AFAD ekiplerinin helikopterli kurtarma çağrısını da kabul etmeyip, büyük bir insanlık dersi verdiği de ortaya çıktı.'DURMAMIZLA ÖNÜMÜZE DAĞ İNDİ?Yaşadıkları korku dolu o anları anlatan, Nokta Çalışkan (72), çocukları, gelini ve 3 torunuyla beraber arabayla seyir halindeyken yağmurun şiddetini artırması ve beraberinde oluşan heyelan sonucu büyük korku yaşadıklarını söyledi. Nokta Çalışkan "Araba ile seyir halinde iken taşların düşmeye başladığını gördüm, oğlumu durdurdum, bizim durmamızla önümüze dağ indi. Geri dönmek istedik, oraya da heyelan düşmüş, arada kaldık. Bizde arabadan indik, köye ulaşmak için yürümeye başladık. Tırnaklarımla köyüme kavuştum. Üç gün çamur batak içinde yürüyerek geldik. AFAD helikopterle bizi aldırmak istedi ama köyün üstüne geldiğimiz için 'daha acil insanlara gitsin' diyerek binmedik, ama çok zorlandık, çocuklarla çamur batak içinde eve vardık? dedi.'ÇOK KÖTÜ BİR YOLCULUKTU?Otomobilde bulunan Zekai Çalışkan da, 'Heyelanlar arasında sıkışınca yürümeye başladık. Bazı yerlerde kayalıklar vardı, çocukların bellerine ip bağlayarak oralardan çıkardık. Çamur batak içerisinde büyük zorluklarla 3 gün içerisinde evimize gelmeyi başardık, çok kötü bir yolculuktu' diye konuştu.'HEYELANLANDA ARADA SIKIŞIP KALDIK?

Esra Çalışkan ise çok korktuklarını söyleterek 'İkindi sıralarına yaklaşırken önümüzde büyük bir heyelan oldu. Geriye dönmek istedik ama geçtiğimiz yolda heyelanla kapanınca arada sıkışıp kaldık. İlk gece arabayı güvenli bir yere alarak içinde geçirdik. Sabah olunca dağa doğru tırmanmaya başladık. Çocuklarla beraber 7 kişi, 3 gün boyunca çamur batak içerisinde yürüdük. Çok korktum, zorlandık ama sağ salim köyümüze ulaştık' şeklinde konuştu


Giresun, Espiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Heyelanlardan son anda kurtulan aile, 3 gün yürüyerek köylerine ulaşmış - Son Dakika

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