Son Dakika Haberleri: Heyelanlı Bölgede Korku İçinde Yaşıyorlar

Heyelanlı Bölgede Korku İçinde Yaşıyorlar

2 saat önce

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Beyazıt köyü Büyük Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve İsmail Arslan kardeşler evlerinin yanından geçen yolda oluşan heyelan evlerini tehdit ettiği için yetkililerden yardım istiyor.

Heyelanlı Bölgede Korku İçinde Yaşıyorlar, System.String[]
Giresun'un Görele ilçesine bağlı Beyazıt köyü Büyük Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve İsmail Arslan kardeşler evlerinin yanından geçen yolda oluşan heyelan evlerini tehdit ettiği için yetkililerden yardım istiyor.

10 yıl önce evlerinin yakınındaki yolda meydana gelen heyelanın ardından tedirgin bir şekilde yaşadıklarını kaydeden Mustafa Arslan, konuyla ilgili birçok başvuru yapmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Her gün korkarak evlerine girdiğini belirten Arslan, "Buranın yapılması için proje gerekiyor biz burayı kendi imkanlarımızla yapmaya kalksak nasıl yapacağız. Biz diyoruz ki eğer burası İl Özel İdare tarafından yapılmıyorsa bizde başımızın çaresine bakacağız. Her gün korkuyoruz başımıza bir felaket gelecek diye çünkü evlerimizin yola mesafesi 3 metre. Yarın bir gün buradan geçen bir kamyon evin üstüne düşebilir. Tedbir amaçlı heyelanlı alana ağaç koyduk. Eğer önlemini almazsak Allah korusun yolun çökmesi sonucu araçlar evin üstüne uçabilir. Can kaybı olabilir buranın biran önce yapılması lazım. Bu yol kestirme diye yaz aylarında Sis dağına giden insanlar bu yolu kullanıyor. Yetkililere sesleniyoruz başımıza üzücü bir olay gelmeden tedbir alınmasını istiyoruz" dedi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:41 Kaynak: İHA

İsmail Arslan, Görele, Giresun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! TCDD Genel Müdürü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Görevden Alındı Son Dakika! TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Simone Kaslowski Oldu

Son Dakika! Mersin'de Minibüs Devrildi: 4 Ölü, 26 yaralı Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 13:41:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Heyelanlı Bölgede Korku İçinde Yaşıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]