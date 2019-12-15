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Heyeti Temsiliye Türk Okçuluğu Müsabakaları Tamamlandı
6 saat önce
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Heyeti Temsiliye Türk Okçuluğu Müsabakaları tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:36 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Heyeti Temsiliye Türk Okçuluğu Müsabakaları tamamlandı.
İl Müdürlüğü Atıcılık Alanında yapılan ve oldukça heyecanlı geçen müsabakalar büyük oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi. - KAYSERİ
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