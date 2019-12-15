Heyeti Temsiliye Türk Okçuluğu Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Heyeti Temsiliye Türk Okçuluğu Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika Spor

Heyeti Temsiliye Türk Okçuluğu Müsabakaları Tamamlandı

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Heyeti Temsiliye Türk Okçuluğu Müsabakaları tamamlandı.

Heyeti Temsiliye Türk Okçuluğu Müsabakaları Tamamlandı, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Heyeti Temsiliye Türk Okçuluğu Müsabakaları tamamlandı.


İl Müdürlüğü Atıcılık Alanında yapılan ve oldukça heyecanlı geçen müsabakalar büyük oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi. - KAYSERİ

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:36 Kaynak: İHA
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