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Heyetler arası görüşmede dikkat çeken detay

6 saat önce

Türkiye ve ABD heyetleri arasında gerçekleşen toplantıda, masada bulunan ve üzerinde "Turkey's Fight Against Terrorism" (Türkiye'nin terörle mücadelesi) yazan dosya dikkat çekti.

Heyetler arası görüşmede dikkat çeken detay, System.String[]

Türkiye ve ABD heyetleri arasında gerçekleşen toplantıda, masada bulunan ve üzerinde "Turkey's Fight Against Terrorism" (Türkiye'nin terörle mücadelesi) yazan dosya dikkat çekti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da görüştü. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin sona ermesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.


Heyetler arası görüşme sırasında çekilen fotoğrafta ise toplantı masasındaki bir detay göze çarptı. Görüşme sırasında masada bulunan ve üzerinde "Turkey's Fight Against Terrorism" (Türkiye'nin Terörle Mücadelesi) yazan dosya dikkat çekti. Dosya, görüşmede Türkiye'nin terörle mücadelesinin önemli bir gündem maddesi olacağına işaret etti. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:48 Kaynak: İHA
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