Heyetler arası toplantı başladı - Son Dakika
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Heyetler arası toplantı başladı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: " 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı Milli Savunma Bakanlığında başladı.

Heyetler arası toplantı başladı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı: " 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı Milli Savunma Bakanlığında başladı."

(İHA)

Moskova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:25 Kaynak: İHA
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