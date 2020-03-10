Heyetler arası toplantı başladı - Son Dakika

Heyetler arası toplantı başladı
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Milli Savunma Bakanlığı: " 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı Milli Savunma Bakanlığında başladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:25 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: " 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı Milli Savunma Bakanlığında başladı."
(İHA)
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