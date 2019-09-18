"Heykel Kafası" akımı çığ gibi büyüyor!

Estetik görünüme sahip olan, müzelerde uzun uzun incelediğimiz o güzel heykelleri konuşturuyorlar. Konuştururken de normal bir dil değil biraz "atarlı" bir dil kullanıyorlar. Heykellerin duruşlarına göre seçilen sözler o kadar uyumlu oluyor ki beğenmemek imkansız hale geliyor. Bu sözler günlük hayattaki konuşmalar olduğundan herkes mutlaka kendinden bir şeyler buluyor.

Sayfanın bu başarısının sırlarını öğrenmek için görüştüğümüz sayfa yetkilileri "Kendimizi heykeltıraşların yerine koyuyoruz. Bir heykeli gördük diyelim, bu heykeli biz yapsaydık eğer ne düşünerek yapmış olurduk? Ne düşündüğümüzü biraz da güncel kelimelerle ifade ettiğimiz zaman bu gülümseten sonuçlar ortaya çıkıyor." cevabını verdiler. Sayfa yöneticisi Mehmet Veysel Akdemir "Takipçilerimizin hepsi organik. Gönderilerimizi beğenerek takip eden kişiler var. Gün geçtikçe de takipçilerimiz artarak devam ediyor. Bu güzel sürecin devam etmesi için gönderilerimizin kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Fotoğraf içeriklerimiz için İstanbul'da çalışan bir ekibimiz var. İçerikleri zenginleştirmek için animasyon ekibi kuruyoruz. En güzel içeriklerle takipçilerimizin karşısına çıkarak ülkemizde üretilen mizah kalitesini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.