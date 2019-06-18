– MİLLİYET Sanat Dergisi'nin Kemer Country Club ev sahipliğinde düzenlediği 'Heykelde Yeni Keşifler' sergisi açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından 200'e yakın sanatçının eserleri ile başvurduğu yarışma sonucu 10 eser sergilenmeye hak kazandı. Ekim ayında yapılacak müzayede ile satışa sunulacak eserlerin geliri ile gelecek yıl aynı sergi için üretim yapacak sanatçılar desteklenecek.

Türkiye'nin 47 yıllık köklü sanat ve kültür dergisi Milliyet Sanat Dergisi tarafından Kemer Country Club ev sahipliğinde düzenlenen 'Heykelde Yeni Keşifler' sergisi açıldı. Sunuculuğunu Nefise Karatay'ın yaptığı sergi açılışına davetliler yoğun ilgi gösterirken, açılışa Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, sanatçı Bedri Baykam, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer ve Yahşi Baraz gibi çok sayıda iş, sanat, cemiyet dünyasının ünlü simaları katıldı.

Danışmanlığını Banu Çarmıklı ve Sabiha Kurtulmuş'un üstlendiği ve bu yıl ilk defa yapılan yarışmanın Agah Uğur (Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi/ Koleksiyoner), Aslı Sümer (Artsümer Galeri Kurucusu), Banu Çarmıklı (Sanat Yazarı/Koleksiyoner), Derya Yücel (Küratör/ Sanat yazarı), Ebru Özdemir (Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı/ Koleksiyoner), Erol Tabanca (Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı/ Odunpazarı Modern Müze Kurucusu), Filiz Aygündüz (Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni), Melike Bayık (Küratör/sanat yazarı), Meltem Demirören Oktay (Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Koleksiyoner), Sabiha Kurtulmuş (Merkür Galeri Kurucusu/ Sanat Danışmanı) ve Seçkin Pirim'den (Sanatçı) oluşan seçici kurulu, Türkiye'nin dört bir yanındaki sanatçılardan ve heykel bölümü öğrencilerinden gelen 200'e yakın eserin görsellerini ve video kayıtlarını inceledi. Seçici kurul üyelerinin değerlendirmeleri neticesinde dereceye giren 10 eser belirlendi.

"BİRÇOK SANATÇININ YETİŞMESİNE KATKIDA BULUNMUŞ BİR DERGİYİZ"

Milliyet sanat dergisinin 47 yıldır ayakta olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz, "Dergimiz, tarihi boyunca sanata ve sanatçıya doğası gereği destek vermiş ve birçok sanatçının yetişmesine de katkıda bulunmuş bir dergi. Çoğu sanatçının ilk röportajını verdiği, ilk defa kendini duyurduğu mecralardan bir tanesi. Bu yıl da 'Heykelde Yeni Keşifler' isimli bir yarışma düzenlemeye karar verdik. Burada amacımız galerilerde temsiliyeti olmayan sanatçılara bir alan açmak ve eserlerini sergilemelerine imkan tanımaktı. Çünkü bir galeriye bağlı değilseniz eserlerinizin sergilenmesi çok kolay bir şey değil" dedi.

GELECEK SENE ESER DEĞİL PROJE KABUL EDİLECEK

"Türkiye'nin dört bir yanından 200'e yakın sanatçı eserleri ile başvurdu" diyen Genel Yayın Yönetmeni Aygündüz, "Bir üniversite öğrencisi de başvurdu, 80 yaşındaki bir heykeltıraş da. Alanında uzman isimlerden oluşan jürimiz ise değerlendirmesini yaptı ve 10 tane eser seçildi. Bugün ise o eserler burada sergilenmeye başladı. Ekim ayında bir müzayede düzenleyeceğiz ve elde edilen gelirin bir bölümü sanatçılara ayrılacak. Kalan gelir ile önümüzdeki sene genç yeteneklere üretim desteği vereceğiz. En önemli kısmı bu. Çünkü bu yıl hazır eserleri yarışmaya aldık. Ama gelecek sene sanatçılar projeleriyle başvurabilecek" ifadelerini kullandı.

Bu projenin devam edeceğini de kaydeden Aygündüz, "Bu yıl ilkini yapıyoruz ama heykel sanatına yeni keşifler sağlayacak genç sanatçıların yetişmesine yardımcı olacak çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Amaç heykele yeni keşiflerde bulunan sanatçıları bulup çıkarmak ve onların eserlerini sergilemek" dedi.

"BİRÇOK SANATÇIYI GÖRÜNÜR KILMIŞ OLACAĞIZ"

Projenin kendileri için çok heyecan verici olduğunu dile getiren Merkür Galeri Kurucusu ve Sanat Danışmanı Sabiha Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Heykel, maalesef bizim ülke şartlarımızda yerleşik bir medyum değil. Sanatçıların atölye ve malzeme sorunları var. Biz de galericiler olarak, çok daha fazla heykel sanatçısına ulaşmak istiyoruz. Bu projenin onları da teşvik edebileceğini düşündük.

Bu sene başvuru süresi maalesef çok kısaydı. Önümüzdeki senenin yarışma duyurularını çok kısa bir süre sonra yapacağız. Bu sefer üç haftadan daha uzun bir sürede bunu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Hazır eserlerden çok projeleri kabul etmek istiyoruz, bu vesileyle belki birçok genç sanatçıyı desteklemiş ve görünür kılmış olacağız."

"DİSTOPYAYI ÜTOPYAYA ÇEVİRDİM"

Yıllarca borsada çalışmış olan eski ekonomist sanatçı Nihal Konar Naş (40) ise "Sistemin içerisindeydim ancak sanata aşık olduğumu fark ettim ve heykel okumaya karar verdim. Ekonomi okuduğum için eserlerimi üretirken o alandan çok besleniyorum. Sistem, kapitalizim ve emek üzerine çalışıyorum" diye konuştu.

"AHŞAP YAŞIYOR VE BEN ONU DÖNÜŞTÜRÜYORUM"

Eserin çıkış noktası ve malzemesi hakkında bilgi veren Naş, "D-503 aslında, ünlü distopyacı Yevgeny Zamyatin'in 'Biz' adlı romanının ana kahramanı. Orada D-503 Bir matematikçi ve integral diye bir sistem kuruyor. Ben bu distopyayı alıp kendi ütopyama çevirdim. Çünkü hayalini kurduğum bir gelecek var. Bu geleceğe daha pozitif bakmak istiyorum. Geleceğin daha adaletli, özgür ve eşit haklara sahip olduğumuz bir sistem olmasını istiyorum. Buradaki her bir altıgen birbirine eşit ve bizleri temsil ediyor. Çalışmalarımda ahşabı tercih ediyorum çünkü o canlı bir malzeme. Daha üretirken reçine vermeye başlıyor. Heykel bitiyor ama o yaşamaya devam ediyor. Bu durumu beni çok büyülüyor. Çünkü o ne taş ne de beton; o yaşıyor ve ben onu dönüştürüyorum" diye konuştu.

MÜZAYEDE 11 EKİMDE DÜZENLENECEK

10 Ekim'e kadar Kemer Country Hotel önündeki çim alanda sergilenecek olan eserler, 11 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek müzayede ile satışa sunulacak. Bu eserlerden elde edilen gelir, gelecek yıl 'Heykelde Yeni Keşifler' sergisi için üretim yapacak sanatçıların desteklenmesinde kullanılacak.

Dereceye giren eserler:

'Geçmişte Bir Gün'/ Canan Demir; 'İmkansız İletişim'/ Ferit Yazıcı; 'İstanbul'/ Evrim Kılıç; 'Alo, Alo, Alo, Alo'/ Genco Gülan; 'Koşan Atlet'/ Mahir Yılmaz; 'D-503'/ Nihal Konar Naş; 'Balık'/ Songül Girgin; 'Duomo'/ Tanzer Arığ; 'İsimsiz'/ Yılmaz Bulut; 'Sütun'/ Yasin Uysallar.

- İstanbul