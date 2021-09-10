'Heykelde Yeni Keşifler' yarışmasının kazananları belli oldu - Son Dakika

Türkiye'nin 49 yıllık en köklü sanat ve kültür dergisi Milliyet Sanat'ın, heykel sanatının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği ve bu sene Mesa Holding'in sponsorluğunda gerçekleştirilen 'II. Heykelde Yeni Keşifler' yarışması sonuçlandı. Seçici kurul tarafından belirlenen eserler içerisinden dereceye giren üç sanatçı, seçilen eserleri ile 10 bin lira üretim desteği almaya hak kazandılar.

Türkiye'nin en köklü kültür sanat yayını olan Milliyet Sanat'ın yetenekli sanatçıları desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'Heykelde Yeni Keşifler' yarışmasının kazananları belirlendi. Birbirinden değerli isimlerin yer aldığı seçici kurulun değerlendirmesi ile 11 eser seçildi. Bu eserler arasından 3 eser Özgür Ballı 'Grotesk Palyaço' eseriyle, Sesil Beatris Kalaycıyan 'Güzel Avrat Otu' otoportre eseriyle ve Funda Çetgin ise 'Hep Birlikte' eseri ile 10 bin lira üretim desteği almaya hak kazandı. Yarışma sonucunda belirlenen eserler üretim süreçleri tamamlandıktan sonra Kemer Country Club'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 16 Ekim'de açılışı yapılacak sergi ve müzayede de sanata gönül veren yeni yeteneklerin başarılı işlerini sunmaları için önemli bir fırsat sunuyor.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ YURT DIŞI EĞİTİMİ

Eserlerini sergileme fırsatı bulamayan yetenekli sanatçıların görünürlüğünü artırmak ve heykel sanatına gönül verenleri teşvik etmek amacıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Heykelde Yeni Keşifler' yarışmasında birinci olan eser sahibi ise yurt dışında sanat eğitimi hakkı kazanıyor.

İlki 2019 yılında gerçekleşen yarışmanın bu seneki seçici kurulunda Artsümer Galeri Kurucusu Aslı Sümer, Küratör & Sanat Yazarı Derya Yücel, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı & Koleksiyoner Ebru Özdemir, Heykeltraş Fabio Lattanzi Antinori, Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz, Küratör & Sanat Danışmanı Melike Bayık, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Koleksiyoner Meltem Demirören Oktay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Neslihan Pala, Merkur Galeri Kurucusu & Sanat Danışmanı Sabiha Kurtulmuş, Mesa Mesken Sanayi A.Ş. Tasarım Müdürü Sinem Konu Keskinok ve Sanatçı Seçkin Pirim yer alıyor.

2021 HEYKELDE YENİ KEŞİFLER- DERECEYE GİREN SANATÇILAR

Funda Çetgin/ Üretim Desteği- Hep Birlikte

Özgür Ballı/ Üretim Desteği -Grotesk Palyaço

Sesil Beatris Kalaycıyan/ Üretim Desteği - Güzel avrat otu ile oto portre

Başak Cansu Güvenkaya - Dil

Burak Ayazoglu - Hep Birlikte

Eda İlbeyci - Kabuk

Güliclal Öner Yıldız- World Wide Web

Güngör Yüksel- DAVET

Koray Bıyıklı- Dar Alanda Kısa Paslaşmalar III

Muzaffer Tuncer- Omurga

Şirvan Güngörmez- d=c+v+s