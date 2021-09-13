Nwakaeme, 2018'de imza attığı Trabzonspor'da efsaneleşme yolunda. Camianın ve taraftarların gözbebeği olan 32 yaşındaki kanat, bu haftayı da boş geçmedi. 2-0 geriye düşülen Galatasaray maçında Nwakaeme, Sarı-Kırmızılı savunmanın baş belası oldu.
Anthony Nwakaeme, Hamsik'in çevirdiği topta düzgün bir vuruşla takımına beraberlik sayısını getirdi. Tecrübeli futbolcu G.Saray'ın sağ kanadını adeta perişan etti.
Anthony Nwakaeme, ligde ilk 4 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Daha önce bordo-mavili takım adına bunu başaran tek isim 1976-77 sezonunda Necmi Perekli'ydi. Nwakaeme, haftaya bir gol atması halinde tek başına zirvede yer alacak.
Son Dakika › Spor › Heykeli boşuna dikilmedi! Trabzonspor'un golcüsü Nwakaeme, 44 yıllık rekoru kırdı - Son Dakika Spor