Heykeline maske takılan Alex'ten teşekkür - Son Dakika
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Heykeline maske takılan Alex'ten teşekkür

7 saat önce

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex'in Kadıköy'de bulunan heykeline korona virüse dikkat çekme amacıyla maske takıldı.

Heykeline maske takılan Alex'ten teşekkür, System.String[]

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex'in Kadıköy'de bulunan heykeline korona virüse dikkat çekme amacıyla maske takıldı. Brezilyalı oyuncu da sosyal medya hesabından maskeli heykelinin fotoğrafını paylaşarak, 'Teşekkür ederim' notunu düştü.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüse dikkat çekme adına bir gurup Fenerbahçe taraftarı, sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Alex'in, Ülker Stadyumu yakınlarında bulunan heykeline maske taktı. Alex de Souza da heykelinin maske takılmış bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşırken, Türk bayrağı eşliğinde 'Teşekkür ederim' notu eklemeyi de ihmal etmedi. - İSTANBUL

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:38 Kaynak: İHA

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