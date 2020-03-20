Son Dakika › Spor › Heykeline maske takılan Alex'ten teşekkür - Son Dakika Spor
Heykeline maske takılan Alex'ten teşekkür
7 saat önce
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex'in Kadıköy'de bulunan heykeline korona virüse dikkat çekme amacıyla maske takıldı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex'in Kadıköy'de bulunan heykeline korona virüse dikkat çekme amacıyla maske takıldı. Brezilyalı oyuncu da sosyal medya hesabından maskeli heykelinin fotoğrafını paylaşarak, 'Teşekkür ederim' notunu düştü.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüse dikkat çekme adına bir gurup Fenerbahçe taraftarı, sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Alex'in, Ülker Stadyumu yakınlarında bulunan heykeline maske taktı. Alex de Souza da heykelinin maske takılmış bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşırken, Türk bayrağı eşliğinde 'Teşekkür ederim' notu eklemeyi de ihmal etmedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:38 Kaynak: İHA
Son Dakika İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi