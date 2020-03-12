Heykelleri satmak isterken yakalandılar - Son Dakika
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Heykelleri satmak isterken yakalandılar

6 saat önce

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince tarihi eser niteliği taşıyan 3 adet heykeli satmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

Heykelleri satmak isterken yakalandılar, System.String[]

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince tarihi eser niteliği taşıyan 3 adet heykeli satmaya çalışan 3 kişi yakalandı.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Büyükkalecik beldesinde ikamet eden R.M. isimli şüpheli şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan tarihi objeler bulunduğu ve satmak istediği yönünde ihbar alındı. R.M., S.T, ve A.T. isimli şüpheli şahıslar jandarma ekipleri tarafından fiziki takibe alınarak kent merkezinde yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araç içerisinde yapılan kontrollerde 3 adet tarihi eser niteliği taşıyan heykel ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak, adli makamlara sevk edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Büyükkalecik, Jandarma, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:04 Kaynak: İHA
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