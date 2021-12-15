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Heykeltıraş Mari Gerekmezyan'ı anlatan "Karadut" romanı tanıtıldı - Son Dakika

Heykeltıraş Mari Gerekmezyan'ı anlatan "Karadut" romanı tanıtıldı

15.12.2021 12:11
Heykeltıraş Mari Gerekmezyan'ı anlatan "Karadut" romanı tanıtıldı

Şiirlerde, heykellerde, resimlerde gizli kalmış bir kadın olan Mari Gerekmezyan'ı anlatan "Karadut" romanının tanıtımı yapıldı.

Şiirlerde, heykellerde, resimlerde gizli kalmış bir kadın olan Mari Gerekmezyan'ı anlatan "Karadut" romanının tanıtımı yapıldı.

UKKSA İstanbul Sanat Galerisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, kitabın yazarları Vildan Tekin ve Müjgan Tekin konuştu.

Vildan Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mari Gerekmezyan'ın akademiye başladığı 1941 ile 1947 yılları arasında yaşadıklarını kaleme aldıklarını söyledi.

Gerekmezyan'ın Türkiye'nin ilk kadın heykeltıraşlarından olduğuna dikkati çeken Tekin, "Onu hatırlamak ve hatırlatmak üzere bu romanı yazmak istedik. Yola böyle çıktık. O döneme dair bir şeyler yapılmalı ve o dönem anlatılmalı diye düşünmüştük. 'Karadut' şiirini herkes biliyor belki ama kimin için yazıldığının da bilinmesi gerektiğini önemsiyoruz." dedi.

"Bizim hayal dünyamız da romana dahil oldu"

Müjgan Tekin ise 2 kişi roman yazmanın tereddütlerini yaşadıklarını ancak uyumlu çalışmayla bunun üstesinden geldiklerini ifade etti.

Gerekmezyan'ın yaptığı Bedri Rahmi Eyüboğlu heykelini ve Gerekmezyan'a yazılan şiirleri görünce etkilendiklerini belirten Müjgan Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mari Gerekmezyan'ın eserlerinin yanı sıra sureti de kayıptı. Bugün araştırmaya çalıştığımızda çıkan fotoğrafların bir kısmı bile kendisine ait değil. Romanın içindeki bütün karakterler gerçekten var olan kişiler. Her biri yaşamış ve dönemin sanatına damga vuran isimler. Salt bir biyografik roman değil, bizim hayal dünyamız da romana dahil oldu ve o döneme dair sanat tartışmalarına da yer verdik. Romanda Orhan Veli, Nazım Hikmet, Halikarnas Balıkçısı, Adalet Cimcoz ve Muzaffer Ertoran gibi önemli sanatçılarımız da var. Toplumcu gerçekçi sanat anlayışını da romana dahil ettik."

"Karadut" adlı romanın editörü şair Mustafa Köz'ün Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Mari'ye yazdığı şiirleri okuduğu etkinlikte, müzisyenler Sezgin Ergül, Turgay Yakut ve Elvan Engin de katılımcılara müzik dinletisi sundu.

Heykeltıraş Mari Gerekmezyan'ı anlatan Karadut romanı tanıtıldı
Heykeltıraş Mari Gerekmezyan'ı anlatan Karadut romanı tanıtıldı

Bedri Rahmi Eyüboğlu, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Heykeltıraş Mari Gerekmezyan'ı anlatan 'Karadut' romanı tanıtıldı - Son Dakika


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