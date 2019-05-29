Heykeltıraş Murat Alınak, Washington ve Tahran'a çağrıda bulundu!

Yeryüzünde küresel barış ortamının kurulması için çok uzun yıllardır Dünya barış aktivisti olarak barış girişimlerini sürdüren, geçmiş yıllarda Orta Doğuda icra edilen en büyük insan hakları anıtının yapımcısı ve nükleer silah karşıtı bir sanatçı olan heykeltıraş Murat Alınak, Washington
ve Tahran
yönetimi arasında sürdürülen nükleer anlaşmaların handikaplarla, karşılıklı siyasi ve diplomatik restleşmeler ve çıkarsamalarla kaotik bir sürece girdiğini dile getirdi.
Heykeltıraş Murat Alınak, son günlerde ABD
ve İran
arasında Orta Doğuda, Basra
Körfezinde cereyan eden ve çok tehlikeli boyutlara ulaşan savaş gerilimine değinerek, Trump
yönetiminin, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekilmesi ve bunun akabinde Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımlar uygulamaya koyan Washington yönetiminin Nisan ayında İran Devrim muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine aldığını beyan etmişti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
de ABD'nin bu yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.
ABD ve İran arasında zaman içerisinde sürdürülen diplomatik restleşmeler neticesinde, ABD'nin kısa bir süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln
Uçak Gemisi, Taarruz Gurubu ile 4 nükleer kapasiteli B - 52 bombardıman uçaklarından oluşan Bonbardıman Görev Gücü'nü Basra körfezine sevk etmesi, İran la gerilimin üst seviyeye çıkmasına neden oldu.
Murat Alınak iki ülke arsında üst düzeye çıkan bu savaş gerilimi olgusunun başta İran ve diğer Orta Doğu ülkelerinin ve hatta Dünyadaki birçok ülkenin konjonktürel yapılarına ve kutuplaşmalarına zemin hazırladığını dile getirerek bu tehlikeli kamplaşmanın gelecekte bütün Dünyanın siyasi coğrafyaları için son derece tehlikeli olduğunu dile getirdi.
"Bir sanatçı ve Dünya barış aktivisti olarak dileğim bu iki ülke arsında cereyan eden savaş gerilimin bir an önce sona erdirilmesidir" beyanatında bulunan Murat Alınak, bu konuda başta ABD yönetimi, İran yönetimi, Birleşmiş Milletler
, NATO, Avrupa Birliği
ve bütün Orta Doğu ülkelerine Dünya barışı için, insani ve evrensel anlamda çok büyük diplomatik görevler düştüğünü dile getirdi. - ERZİNCAN