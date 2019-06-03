Son Dakika Haberleri: Heykeltıraş Yaman Civan'ın cenazesi toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

Heykeltıraş Yaman Civan'ın cenazesi toprağa verildi

16 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden heykeltıraş Yaman Civan'ın cenazesi defnedildi.

Heykeltıraş Yaman Civan'ın cenazesi toprağa verildi, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden heykeltıraş Yaman Civan'ın cenazesi defnedildi.
Yaman Civan'ın cenazesi yaşamını yitirdiği Ereğli Devlet Hastanesinden alınarak Bozhane Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan namazın ardından Yaman'ın cenazesi Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçenin önemli bir sanat değerini kaybettiğini belirterek, başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:09 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisinde Sokakta sigara içen kadını dövdü, polise direndi Batağa saplanan yavru köpeği vinçle kurtardılar Taşınan numara sayısı 127 milyona yaklaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 15:25:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Heykeltıraş Yaman Civan'ın cenazesi toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]