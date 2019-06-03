Heykeltıraş Yaman Civan'ın cenazesi toprağa verildi
16 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden heykeltıraş Yaman Civan'ın cenazesi defnedildi.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:09 Kaynak: AA
'ın Ereğli ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden heykeltıraş Yaman Civan'ın cenazesi defnedildi.
Yaman Civan'ın cenazesi yaşamını yitirdiği Ereğli Devlet Hastanesinden alınarak Bozhane
Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan namazın ardından Yaman'ın cenazesi Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Karadeniz
Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye
Başkanı Halil Posbıyık
, AK Parti
İlçe Başkanı Fatih Çakır
, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçenin önemli bir sanat değerini kaybettiğini belirterek, başsağlığı diledi.
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