Heykeltraş Gibi Pastacı

Kayseri'de, oğlunun doğum günü pastasını beğenmeyen 33 yaşındaki Gülcan Özdemir, pasta yapmak için kolları sıvadı.

Kayseri'de, oğlunun doğum günü pastasını beğenmeyen 33 yaşındaki Gülcan Özdemir, pasta yapmak için kolları sıvadı. Şeker hamurundan insan figürlü pasta yapan Özdemir'in ürünleri büyük beğeni topluyor.



Talas ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi, 33 yaşındaki Gülcan Özdemir, oğlunun doğum günü pastasını beğenmeyince, kızgınlığını mesleğe dönüştürdü. Özdemir, pasta yaparak başladığı mesleğine, şeker hamurundan yaptığı insan figürlü pastalarla devam ederken, sosyal medya hesabından paylaştığı ürünleri yüzlerce kişi tarafından beğeniliyor.



Oğlunun doğum günü pastasını beğenmeyince başladığı pastacılık işini iki yıldır yaptığını anlatan Özdemir, pastanın dışında müşterilerinin isteğine göre şeker hamurundan heykellerini de yaptığını söyledi.



"Kadınlar, çocuklarının doğum günlerinde yaşadıkları pasta ile alakalı problemlerden kaynaklı olarak, bu sektöre giriş yapıyor" diyen Özdemir, "Bende yine oğlumun doğum günlerinde, yaşadığım sorunlardan yola çıkarak, şeker hamurunu elime alayım dedim. Elime aldıktan sonra bırakamadım. Bir baktım ki, şeker hamurundan pasta dışında daha birçok şey yapılabiliyor" ifadesinde bulundu.



"Hayal ettiğim şeylerin heykelini yapabildiğimi fark ettim"



Önceleri pasta üstüne, ufak tefek şekiller yaptığını ifade eden Özdemir, "İlk film karakterleri yaptım sonrasında elimde bir şeylerin şekillenmeye başladığını fark ettim. Hayal ettiğim şeyleri, heykele kadar yapabildiğimi fark ettim. Sonra bir eğitim aldım. Bir fotoğraf gönderiyorsunuz, ben bunu kişisel özelliklerinizle şeker hamuruna yansıtıyorum" diye konuştu.



Belli bir dükkanının olmadığını, sosyal medya hesabından aldığı sipariş üzerine evinde çalıştığını anlatan Özdemir, "Tesadüf eseri bu işi yapmak istedim. Gerçekten asıldım, en iyisini yapmak için. Yaptığım pastalar büyük beğeni topluyor" diye konuştu.



Özdemir, şeker hamuru heykelini gören müşterilerinin ise şaşırdıklarını dile getirerek, "Yan yana fotoğraf çekip benimle paylaşıyorlar. Müşterilerimin mutlu olduğunu görünce bende mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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