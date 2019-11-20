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Hezarfen Ahmed Çelebi" oyununun prömiyeri yapıldı

7 saat önce

İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT) tarafından "Uçmak - Hezarfen Ahmed Çelebi" oyununun prömiyeri yapıldı.

Hezarfen Ahmed Çelebi

İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT) tarafından "Uçmak - Hezarfen Ahmed Çelebi" oyununun prömiyeri yapıldı.

Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tiyatroseverlerle buluşan oyunun öncesinde, dün son yolculuklarına uğurlanan usta oyuncular Yıldız Kenter ve Jale Birsel anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de yer alan Hezarfen Ahmed Çelebi'nin hikayesini anlatan oyuna, izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Oyunun yönetmeni ve Devlet Tiyatroları Başrejisörü Hakan Çimenser, izleyiciler tarafından ayakta alkışlanan oyunun ardından sahnede yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok büyük bir özveriyle iki aydır çalışıyorlar ve topu hiçbir zaman yere düşürmediler. Güzel bir oyun yaptığımızı düşünüyorum. Fakat bu oyunun benim için başka bir anlamı var. Rahmetli ağabeyim tarihe meraklı ve çok önemli bir insandı benim için. Böyle bir projeyi oluşturmam için sürekli bana destek oldu." diye konuştu.

Çimenser, Hezarfen gibi hikayelerin devam edeceğini ve oyunu birbiriyle bağlantılı bir üçlemeyle tamamlayacaklarını dile getirdi.

Oyunda "Hezarfen Ahmed Çelebi"yi Tolga Evren, "Lagari Hasan Çelebi"yi Emir Çiçek, "Evliya Çelebi"yi ise Fikret Urucu canlandırıyor.

Dizdar Orhan Kurtuldu, Ebru Unurtan Urağ, Erdoğan Aydemir, Zuhal Acar, Efe Erkekli, Onur Ulutaş, Bilal Ercan, Eray Cezayirlioğlu, Kubilay Ünal ve Ömer Faruk Çalışkan'ın aralarında bulunduğu geniş bir kadronun yer aldığı oyunun müzikleri Fırat Akarcalı, koreografisi Orçun Okurgan tarafından yapıldı.

Dekor tasarımı Şirin Dağtekin Yenen, kostüm tasarımı Çevren Sarayoğlu, ışık tasarımı ise Akın Yılmaz imzası taşıyan, video mapping yöntemi uygulanan "Uçmak - Hezarfen Ahmed Çelebi" oyununda, minyatür sanatçısı Hilal Arpacıoğlu'nun çalışmaları da sahneye yansıtılıyor.

Devlet Tiyatroları, Ahmed Çelebi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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