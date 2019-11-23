Hezarfen Necmeddin Okyay Geleneksel Okçuluk Yarışması, Antalya'da yapıldı

Antalya Okçular Tekkesi tarafından düzenlenen Hezarfen Necmeddin Okyay Geleneksel Okçuluk Yarışması, Antalya'da gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki Antalya Okçular Tekkesi Tesisleri'nde İçişleri Bakanlığı, Akdeniz Bölgesi Atasporları Federasyonu ve Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye genelinden 118 geleneksel okçu katıldı. Deneme atışlarının ardından "Dualı ok atışları" gerçekleştiren okçular, daha sonra 5 tur halinde yarışma atışlarını yaptı.

Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, yaptığı açıklamada, Antalya Okçular Tekkesi olarak sporla olduğu kadar milli ve manevi değerleriyle de barışık, ülkesini, milletini ve vatanını seven nesiller yetişmesi için mücadele ettiklerini belirtti. Bu mücadelelerinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan olmak üzere devletten gereken desteği gördüklerini kaydeden Uçar, hem spor hem de bir sünnet olan okçuluğun gelişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayata geçirdikleri projelerde, geleneklerin hatırlatılması, yaşatılması kadar geçmişte hem okçuluğa hem de milli, manevi değerlerin sürdürülmesinde emeği geçenlerin isimlerinin yaşatılmasını amaçladıklarına dikkati çeken Uçar, bu nedenle düzenledikleri yarışmaya Necmeddin Okyay ismini verdiklerini anlattı.

Okyay'ın, marifet sahibi, kendisine bahşedilen yetenekleri Allah rızası için kullanan bir şahsiyet olduğunu kaydeden Uçar, "Okyay, şeyh-ül hattatin, hafız, kemankeş, kemanger, cilt ve ebru sanatı ustası gibi birçok unvana sahiptir. Merhum üstat ilahi aşkla sanatını yoğurup 93 yıllık yaşamını batı medeniyetinin bizlere unutturmak istediklerini muhafaza ve müdafaaya vakfetmiştir." dedi.

Örnek yaşamıyla kendilerine rehber olan Okyay'ın ismini bir yarışmayla yadediyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Uçar, "Türkiye genelinden yaşları 9 ile 15 arasında 118 kemankeşimiz yarışmaya katıldı. Deneme atışları ve dualı atışlarımızla başlayan yarışmamızda, daha sonra kemankeşlerimiz 5 seri atış gerçekleştirdi. Atışlar sonunda, atışları belirlenen kotanın üzerinde olan tüm kemankeşlerimize madalyalarını taktim ettik." diye konuştu.

Uçar, Antalya Okçular Tekkesi olarak hem Antalya hem Türkiye çapında organizasyonlar yaparak ve imkanlar dahilinde gerçekleştirecekleri projelerle hem geleneksel Türk okçuluğunun gelişmesi hem de milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir neslin yetişmesi için tüm güçleriyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.