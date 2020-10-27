Hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi cepheye gidiyor
27.10.2020 10:40
Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, 13 kadın ile birlikte "kadın birlikleri" oluşturacaklarını ve eğitime başlayacaklarını belirtti.
Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, 13 kadın ile birlikte "kadın birlikleri" oluşturacaklarını ve eğitime başlayacaklarını belirtti.
Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyonda ağır kayıplar vermesinin ardından terör örgütü PKK ile iş birliğini artıran Ermenistan'da kadınlar da savaşmak için cehpeye gidiyor. Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 kadın ile birlikte "kadın birlikleri" oluşturacaklarını ve eğitime başlayacaklarını belirtti.Hakobyan yaptığı açıklamada, "13 kadın ile birlikte kadın birlikleri oluşturup eğitimlere başlıyoruz. Ardından da cepheye gideceğiz. Vatanımızı düşmana teslim edemeyiz" dedi.
- Ermenistan
Son Dakika Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 498 lira ile rekor tazeledi Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik Ermenistan'a üst düzey darbe! Dağlık Karabağ'ın sözde savunma bakanı cephede yaralandı Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro yeni güne de rekorla başladı Ermenistan ordusunun hali içler acısı! Sahte koronavirüs raporuyla ordudan kaçıyorlar Akıllara durgunluk veren olay! 8 yaşındaki çocuk 3 kişiyi öldürdü 2 günlük bebeğini öldürdüğü ileri sürülen anne, canlı yayınında gözaltına alındı Uzman isim Hatay'da öldürülen teröristlerle ilgili çarpıcı detayı paylaştı: Paramotorla sınırı geçmeleri Türkiye'de ilk kez oldu