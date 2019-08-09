Son Dakika Haberleri: HGK-82 operasyonel kullanıma hazır
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HGK-82 operasyonel kullanıma hazır

7 dakika önce

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen HGK-82'nin operasyonel kullanıma hazır olduğu duyuruldu.

HGK-82 operasyonel kullanıma hazır, System.String[]
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen HGK-82'nin operasyonel kullanıma hazır olduğu duyuruldu.

TÜBİTAK SAGE, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden HGK-82 ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve ilk üretimleri tamamlanan HGK-82'nin TSK envanterine girmesinin ardından; Hava Kuvvetleri Komutanlığı zorlu koşullarda 4 adet operasyonel test atışı gerçekleştirmiştir. HGK-82, operasyonel kullanıma hazır durumdadır" denildi.

Ayrıca paylaşımda, test atışlarına ilişkin görüntüler de yer aldı. - ANKARA
Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:03 Kaynak: İHA
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