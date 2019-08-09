HGK-82 operasyonel kullanıma hazır
1 saat önce
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen HGK-82'nin operasyonel kullanıma hazır olduğu duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:10 Kaynak: İHA
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen HGK-82'nin operasyonel kullanıma hazır olduğu duyuruldu. TÜBİTAK SAGE, sosyal medya hesabı Twitter
üzerinden HGK-82 ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve ilk üretimleri tamamlanan HGK-82'nin TSK
envanterine girmesinin ardından; Hava Kuvvetleri Komutanlığı
zorlu koşullarda 4 adet operasyonel test atışı gerçekleştirmiştir. HGK-82, operasyonel kullanıma hazır durumdadır" denildi. Ayrıca paylaşımda, test atışlarına ilişkin görüntüler de yer aldı.
(Cevdet Fırat
Aydoğmuş/İHA)
Merkez Bankasında deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı Teknik bir nedenden dolayı yaşanan hava yastığı probleminde iade ve değişim hakkı var HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan güvenli bölge açıklaması: Büyük adım olacak