HGK-83 mühimmatı seri üretime hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel HGK-83 mühimmatı seri üretime hazır - Son Dakika

HGK-83 mühimmatı seri üretime hazır

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD yapımı MK-83 (Mark-83) bombasını havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çevirmek için TÜBİTAK Sage'nin geliştirdiği HGK-83 mühimmatının kalifikasyon testlerinin tamamlandığını, seri üretime hazır...

HGK-83 mühimmatı seri üretime hazır, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD yapımı MK-83 (Mark-83) bombasını havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çevirmek için TÜBİTAK Sage'nin geliştirdiği HGK-83 mühimmatının kalifikasyon testlerinin tamamlandığını, seri üretime hazır hale getirildiğini açıkladı.


HGK-83 mühimmatının seri üretime hazır olduğu haberini sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir paylaşımında, "Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarına göre mühimmat çeşitliliğini artırıyoruz. Mk-83 bombasını havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çevirmek için @SageTubitak'ın geliştirdiği HGK-83 mühimmatının kalifikasyon testleri tamamlandı, artık seri üretim için hazır" dedi.


Harp başlığı 500 kilogram ağırlığında olan HGK-83 mühimmatının 28 kilometre (15 deniz mili) menzili bulunuyor. 10 metre vuruş hassasiyetine sahip olan HGK-83, Ataletsel Ölçü Birimi ve Küresel Konumlama Sistemi güdümlerine sahip. Ayrıca HGK-83 için yapılan menzil atışı da başarılı bir şekilde tamamlandı.


Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından farklı uçak bombaları için güdüm kiti geliştirme faaliyetleri sürdürülürken, eş zamanlı olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerli imkanlarla geliştirilen güdüm kitleri de teslim edilmeye devam ediliyor. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, İsmail Demir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:54 Kaynak: İHA
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