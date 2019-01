Hgm Atlas ve Hgm Küre Uygulamaları Tanıtım Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde elektronik devlet kullanıcı sayısı 41 milyonun üzerine çıkmıştır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde elektronik devlet kullanıcı sayısı 41 milyonun üzerine çıkmıştır." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, uygulamaların Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti.



Belediye başkanlığı döneminde özellikle harita çalışmalarında Milli Savunma Bakanlığı haricinde müracaat edilecek bir yer olmadığına değinen Erdoğan, "Bir taraftan Google, bir taraftan Yandex aracılığıyla şimdi yaygınlaşmaya başladı. Fakat bizim çok daha ileriye gitmemiz gerekiyordu. Harita Genel Müdürlüğümüzün, Milli Savunma Bakanlığı çatısı altında şimdi güçlü bir şekilde ortaya çıkmış olması bizler için bir iftihar vesilesidir. Her türlü takdirin üzerindedir." diye konuştu.



Bu uygulamaların gerisinde, Türkiye'nin geçmişten bugüne tüm birikiminin yattığına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Harita Genel Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımızın hafızaları, bu projenin temel altyapısını oluşturuyor. Bugün burada bardağın boş tarafından baktığımızda, 'niye bu kadar geciktik' diye hayıflanıyoruz. Bardağın dolu tarafından baktığımızda ise 'hamdolsun biz de milli harita uygulamamıza kavuştuk' diyoruz. İşte böylesine karışık duygular içerisindeyiz. Yaklaşık yarım asırdır bilgi toplumundan, 20. asrın başından beri de dijital dünyadan bahsediyoruz. Bilginin ve teknolojinin nasıl bir güç olduğunu, küresel şirketlerin piyasa değerleri bize en çarpıcı bir şekilde bunu anlatıyor."



"Dünyanın en değerli 5 şirketi dijital teknolojiye dayalı çalışıyor"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl dünyanın en değerli 5 şirketinin tamamının, ilk 10 şirketin de 7'sinin dijital teknoloji veya bu altyapıya dayalı çalışan hizmet şirketleri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Ülkemizin geçmişte çok uzun bir süre bu gelişmelere adeta seyirci kalması, hatta devri geçmiş teknolojilerin çöplüğüne dönüşmesi gerçekten üzüntü vericidir. Başbakanlığım döneminde himayem altına aldığım, projelerini yakından takip ettiğim, toplantılarına düzenli olarak katıldığım alanlardan biri de bilim ve teknolojidir, özellikle savunma sanayisidir. Göreve geldiğimiz de savunma sanayinde yüzde 20 gibi bir ihtiyacı karşılarken hamdolsun şu anda yüzde 65 seviyesine çıkmış durumdayız, yeterli değil. Bunu daha da yukarılara çıkartacağız. Bilim ve teknolojideki gayretlerimiz sadece savunma sanayisinden ibaret değildir. Ülkemiz her alanda teknolojik devrimin nimetlerinden faydalanmıştır. Geniş bant internet abone sayısının 16 yılda 3 binden 74 milyona yaklaşması, mobil telefon abone sayısının 23 milyondan 80 milyonun üzerine çıkması bu devrimin işaretleridir. Bu sayede kamu elektronik devlet uygulamalarıyla özel sektörümüz de kendi çalışmalarında hizmetlerini büyük ölçüde dijital hale getirmiş ve bunu başarmıştır. Milletimiz de bu devrime sıkı sıkıya sahip çıkmıştır."



"Ülkemizde elektronik devlet kullanıcı sayısı 41 milyonun üzerine çıkmıştır." bilgisini paylaşan Erdoğan, fiber hatların uzunluğunun 345 bin kilometreye dayandığını, abone sayısının 2,7 milyonu bulduğunu anlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın çevresine yerleştirdiğimiz yeni uydularla, halen hazırlığını sürdürdüğümüz 3 yeni uyduyla bu yarışta yerimizi almanın gayreti içindeyiz." diye konuştu.



"Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Türkiye Uzay Ajansı ile uzay çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtiğimize inanıyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Gerek Küre gerekse Atlas, bize ülkemizin en ince noktalarına varıncaya kadar, hatta benim ilçeme, köyüme kadar her şeyi gösteriyor ve yeni yapılmakta olan Artvin-Rize Havalimanı'nı seyrediyoruz, Rumelikavağı'ndaki 3. köprüyü de en güzel şekliyle gayet net görme mutluluğuna erişmiş vaziyetteyiz. Tabii bu koordinatlarıyla çok farklı bir yere, işte Münbiç'te, Afrin'de bütün bunların gayet net bir şekilde gösteriliyor olması bizim heyecanımızı daha da artırıyor. Neticeye ulaşmada bunların bize sağlayacağı imkanlar çok çok büyük. Araştırma geliştirme merkezlerimizin sayısı, şu an itibarıyla bini geçti, tasarım merkezlerimizin sayısı 300'e yaklaştı. Teknopark sayımız 81'i buldu. Gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin her geçen gün arttığını görüyoruz. Türkiye'nin sanayi ve teknolojide katettiği mesafe diğer alanlardaki gayretlerimizin alt yapısını oluşturmuştur. Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde kurulan bir sistemle 81 ilimizin tüm yatırımlarını takip ediyoruz. Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi ile tüm kurumlarımızla acil durum bilgi akışını koordine ediyoruz.



Her biri kendi alanında iftihar verici başarılara imza atan teknoloji, yazılım ve üretim şirketlerimizi yakından izliyoruz. Bugün tanıtımını yaptığımız harita programlarımız da işte bu gayretlerin bir örneğidir. Dünya, 18. yüzyıldan beri bilim ve teknolojinin iç içe geçerek, insanların günlük hayatlarında çok büyük değişimlere yol açtığı bir dönemi yaşıyor. Sanayi Devrimi, insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı. Önce su ve buhar gücü ile ardından elektrik gücüyle yükselişe geçen Sanayi Devrimi, geçtiğimiz asırda bilgi teknolojileriyle zirve yaptı, zirveye ulaştı. Üretim süreçlerinin otomasyonu, bilgisayar ve yazılım teknolojilerinin önünü açmıştır."



(Sürecek)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Eski Fenerbahçeli Gregory Van Der Wiel, Toronto'dan Ayrıldı

Esra Erol'da Programında Yüzlerce Kadının İstismar Ediliği İddia Edildi

Çocuk İstismarında Acı Tablo!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok