Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın neresinde olursa olsun, nerede bir darbe girişimi varsa ayırt etmeksizin biz hepsinin karşısındayız." dedi.

Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulunda düzenlenen "Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları Tanıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet dönemi boyunca yerli ve milli anlayışla güvenliği tahkim etmeye yönelik atılan her adımda çarpıcı bir gerçekle yüzleşildiğini söyledi.



"Şayet gereken siyasi, ekonomik, askeri güce sahip değilseniz, birliğinizi, beraberliğinizi sağlama almamışsanız, kimsenin gözünüzün yaşına bakmayacağını bilmelisiniz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, Ege'de yaşanan gerginliklerde, ASALA terör örgütünün saldırılarında, 1984'ten beri yürütülen bölücü terörle mücadelede, Karabağ'ın işgalinde, Bosna'da yapılan katliamlarda netice alamayarak bu gerçeğin görüldüğünü ifade etti.



Erdoğan, Irak'ın 1991 ve 2003 işgallerinin Türkiye'ye etkilerinde, Avrupa'da vatandaşlara yönelik ırkçı saldırılarda ve ayrımcı uygulamalarda da bu gerçeğin görüldüğünü hatırlattı.



Avrupa Birliği üyelik sürecinde diğer tüm üyelerden farklı muamelelere maruz kalındığını anımsatan Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:



"Suriye'de 2011 yılından beri süren krizde bu gerçeği gördük. Sınırlarımıza dayanan DEAŞ ve PKK/YPG teröristlerine karşı yürüttüğümüz mücadele sırasında bu gerçeği gördük. Ülkemizdeki terör örgütleriyle mücadelemizin önü sürekli kesilmeye çalışılarak bu gerçeği gördük. İşte bunun için 16 yıldır Türkiye'yi her alanda güçlendirmenin, büyütmenin, kendi ayakları üzerinde durabilmenin mücadelesini veriyoruz. Düştüğümüzde tekme atmak için bekleyen o kadar çok kesim var ki. Ne olursa olsun ayakta kalmanın önemini çok iyi biliyoruz.



Türkiye'nin son 5-6 yılda başına gelen her hadise, ülkemizi tökezletip düşürme projesinin birer parçasıdır. Avrupa Birliği süreci budur, şu anda Suriye'de yaşanan olaylardaki durum budur."



Adana Mutabakatı



Erdoğan, 1998'de Suriye ile Türkiye arasında Adana Mutabakatı imzalandığını anımsatarak, bunun altında bölücü terör örgütünün tesliminin yattığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünkü seyahattan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığımız görüşmelerle yeniden gündeme gelen Adana Mutabakatı üzerinde ısrarlı şekilde durmamızın gerekliliğini daha iyi anlıyoruz. Milletimiz bu gerçeği gördüğü için ülkesine ve devletine sımsıkı sarılmış, birlik ve beraberlik içinde tüm saldırıları boşa çıkarmıştır." diye konuştu.



15 Temmuz 2016'dakinin, bu saldırıların en alçağı ve kanlısı olduğuna işaret eden Erdoğan, daha önce çeşitli bahanelerle sokakları karıştırmak veya çukurlarla bölmek isteyenlerin, emniyeti, yargıyı, bürokrasiyi, medyayı kullanarak gizli darbeler peşinde koşanların amaçlarına ulaşamadığını ifade etti.



Recep Tayyip Erdoğan, "Sonunda en kaba şekliyle darbe teşebbüsüne kadar işi vardırdılar." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da devlete darbe girişimi yapıldığına işaret ederek, "Biz demokrasiye inanmış bir ülke olarak, demokrasiye inanmış Cumhurbaşkanı olarak tüm heyetimle, ekibimle dünyanın neresinde olursa olsun, nerede bir darbe girişimi varsa ayırt etmeksizin biz hepsinin karşısındayız. Zira sandıktan gelene herkes saygı duymak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.



Bu ülkenin, milletin istiklaline ve istikbaline göz dikenlerin belalarını bulduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük felaketlerinden birinden kurtulmayı başardığına değindi.



Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişiminde 251 şehit ve 2 bin 193 kişinin gazi olduğunu, bu sayede istiklalin ve istikbalin kurtarıldığını kaydetti.



"Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Temmuz öncesinden daha güçlüdür"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelede en küçük bir tereddüt, en küçük bir gevşeme, en küçük bir gerileme asla söz konusu değildir. Bu ülkeyi FETÖ belasından tamamen temizleyene kadar mücadelemiz sürecektir. Dünyada böylesine büyük bir tehdide karşı mücadelesini bizim kadar hukuk devleti sınırları içinde yürüten ve yürütebilecek bir başka ülke yoktur. Darbecilerin gözlerini kan bürümüş şekilde sokakları ateşe boğdukları anlarda dahi bu anlayıştan taviz vermedik. Mücadelemizi hep adaletin, hukukun, kanunun, kolluğun, savcının, hakimin her zaman ve herkese lazım olduğu bilinciyle yürüttük.



Şayet haksızlık yapılmış olan varsa, onlara haklarını iade ettik. Şayet bir şekilde kendini saklamayı, gizlemeyi başarmış varsa onları da takip ettik, bulduk ve adaletin karşısına çıkardık. Verilen bu kutlu mücadeleyi sulandırmaya, kendi çıkarlarına alet etmeye çalışanlara da izin vermedik. Ne askeri ve sivil bürokraside, ne iş dünyasında ne de diğer alanlarda başka hiçbir hesabın FETÖ kılığı altına sokularak asıl mücadelenin örselenmesine göz yummadık. Bugün Türk yargısı da Türk polis teşkilatı da Türk Silahlı Kuvvetleri de Türk iş dünyası da 15 Temmuz öncesinden daha güçlüdür, daha şeffaftır, daha motivasyonludur. Çünkü perdeler kalkmış, kumpaslar çözülmüş, her şey devletin ve milletin gözü önünde yapılır hale gelmiştir. Milletimiz birliğini, beraberliğini koruduğu kurumlar itibarıyla ülkesine, devletine sadakatle hizmet vermeye devam ettiği sürece bu ülkenin bileğini kimse bükemez."



Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesini darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin en büyük kazanımlarından biri olarak gördüğünü dile getirerek, üniversitenin çalışmalarında yanlarında olmayı sürdüreceğini vurguladı.



Recep Tayyip Erdoğan, "HGM Atlas ve HGM Küre" uygulamalarının hayırlı olmasını dileyerek, projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki tüm gençlerin kahraman orduda görev yapmak üzere Milli Savunma Üniversitesinin askeri öğrenci alım sınavlarına katılmalarını istedi.



Törenden notlar



Erdoğan, törene gelişinde salondakileri "Merhaba Harbiyeliler" diye selamladı.



Harita Genel Müdürlüğünün Atlas ve Küre Sistemleri'nin tanıtım filminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Akar, sahnedeki bilgisayarın tuşuna basarak uygulamaları başlattı.



Erdoğan, "Ya Allah, Bismillah" diyerek uygulamayı devreye aldı.



Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ve diğer ilgililer de katıldı.



