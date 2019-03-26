Hiasd'den İlk Yardım Eğitimi

Herkes İçin Acil Sağlık Derneği (HİASD) tarafından Acil Komşum Projesi kapsamında gönüllülere ilk yardım eğitimi verildi.

Herkes İçin Acil Sağlık Derneği (HİASD) tarafından Acil Komşum Projesi kapsamında gönüllülere ilk yardım eğitimi verildi.



İzmir Gazeteciler Cemiyeti Karataş Lokalindeki eğitimde katılanlara kırık, çıkık, kanama, boyunluk takma, kalp masajı, hava yolu tıkanması açma, ambulans beklerken hastayı uygun pozisyona alma, deprem ve korunması konularında bilgilendirme yapıldı.



HİASD Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu, gazetecilere yaptığı açıklamada iki yıl önce başlayan "Acil Komşum Projesi" kapsamında her apartmanda bir ilkyardım gönüllüsü bulunmasını amaçladıklarını, eğitimlerin bu nedenle düzenlendiğini söyledi.



İlk yardımın hayat kurtaracağına dikkati çeken Rodoplu, "Acil Komşum ile apartmanlarda bulunan ilkyardım gönüllülerine acil durumlarda ilkyardım yapabilme yeteneği kazandırılırken kültürümüzün en büyük miraslarından biri olan sıcak komşuluk ilişkilerine yeniden bir heyecan kazandırılması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.



Rodoplu, proje kapsamında 24. eğitimi yaptıklarını aktararak, bugüne kadar bin kişiye ulaştıklarını belirtti.



Eğitimlerin ücretsiz olduğunu kaydeden Rodoplu, şunları kaydetti:



"Çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Yaptığımız iş ilk yardımı olabildiğince uygulanabilir ve basit hale getirmek. Biz hekimler senelerce 'yaralı gördüğünde dokunma', 'bir tek ben bilirim' diyerek insanları biraz korkuttuk. Biz şimdi özendirmeye, cesaretlendirmeye de çalıyoruz."

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