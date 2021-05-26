Hibe desteği alan esnaflardan teşekkür ziyareti - Son Dakika

Hibe desteği alan esnaflardan teşekkür ziyareti

26.05.2021 16:42
Hibe desteği alan esnaflardan teşekkür ziyareti, System.String[]

Esnaflık yapan işletme sahipleri, Merkezefendi Belediyesi'nin iş yeri kapanan ve zor durumda olan esnafa yönelik başlattığı 'Esnafa 1200 TL Hibe Desteği' projesi nedeniyle Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Esnaflık yapan işletme sahipleri, Merkezefendi Belediyesi'nin iş yeri kapanan ve zor durumda olan esnafa yönelik başlattığı 'Esnafa 1200 TL Hibe Desteği' projesi nedeniyle Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Merkezefendi Belediyesi'nin esnafa yapmış olduğu 1200 TL hibe desteğinin ardındın, işletme sahipleri Başkan Doğan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Kafe, pastane ve ızgara salonu işletmecileri, esnafa hibe desteğinin öncülüğünü yaptığı için Başkan Doğan'a minnettar olduklarını belirttiler. İşletme sahipleri, 1200 TL maddi desteğiniz kendilerini mutlu ettiğini ve destekle birlikte bu süreçte belediyenin birçok projeye imza attığını ifade ettiler. Esnaflar aynı zamanda ise Başkan Doğan'a teşekkürlerini ilettiler.

"Zor günleri dayanışmayla geride bırakacağız"

Pandemiden dolayı esnafın olumsuz etkilendiğini ve zor durumda olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, esnafın her zaman yanında olduklarını söyledi. Başkan Doğan, "Maske hayatımızda yokken maskeyle tanıştık. Yıkama, dezenfekte, ilaçlama ile başladık. Sonra gıda kolisi dağıtımımız oldu. İşin ekonomik boyutu giderek arttı tabi. Sizler ve çalışanlarınız pandemiden çok etkilendi. Salgın zincirleme olarak bütün esnafımızı etkiledi. Merkezefendi Belediyesi olarak elimizden gelen desteği yapmaya çalışıyoruz. Artık kendi bütçemiz oranında bir hibe desteğinde bulunmaya karar verdik. Belli iş kolundaki esnaflarımıza 1200 TL hibe desteğimiz oldu. Burada kriter şuydu, 15 ayı aşkın süredir belirli bir zaman aralığında iş yerinin kapalı olması" dedi.

"Bu destek umarım bir ihtiyacınızı görür"

Bu projenin örnek olacağını düşündüklerini söyleyen Başkan Doğan, "İnsanlar artık evlerinden çıkmaya çekinir oldular. Bu anlamda her ne kadar işletmeler açılsa da psikolojik olarak bunu kırmak da biraz zaman alacak. Bütçemiz ölçüsünde ve öncelik olarak da bu pandeminin belirli bir bölümünde zorunlu olarak kapatılan esnafları baz alarak destek verdik. Bu destek umarım bir ihtiyacınızı görür. Örnek olur diye düşündük ve istedik. Önemli olan burada sizin derdinize çare olmak, esnafa dokunmak, şehrimize ve ilçemize bir şey yapmak. Ziyaretiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu zor günleri bir arada, dayanışmayla geride bırakacağız" diye konuştu. - DENİZLİ

Hibe desteği alan esnaflardan teşekkür ziyareti
Hibe desteği alan esnaflardan teşekkür ziyareti
Hibe desteği alan esnaflardan teşekkür ziyareti

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Türk Lirası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hibe desteği alan esnaflardan teşekkür ziyareti - Son Dakika Ekonomi


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