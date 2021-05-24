Hibe desteği başvuruları TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak - Son Dakika

Hibe desteği başvuruları TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak

24.05.2021 17:36

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteği için başvurular yarın başlayacak ve 30 gün boyunca devam edecek. Başvuruların kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağı öğrenildi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verilecek. Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

BAŞVURULAR 30 GÜN SÜRECEK

Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup, 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23.59'a kadar) devam edecek.

ONLİNE BAŞVURULAR TC KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek için TC kimlik numarasının son hanesine göre başvuru alınacak. Buna göre; TC kimlik numarasının son hanesi '0' olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı, '2' olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba, '4' olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe, '6' olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma, '8' olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü, 30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecek.

1,5 MİLYONA YAKIN ESNAF DESTEKTEN YARARLANACAK

Destekten, salgın sebebiyle işlerine ara veren 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkar yararlanacak. Destek kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek.

Hibe desteği başvuruları TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak

Hibe desteği başvuruları TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak

Esnaf ve Sanatkarlar, cumhurbaşkanı, Esnaf, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Hibe desteği başvuruları TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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