Hibe desteğiyle süt üretimini 5 kat artırdı

AKSARAY'da çiftçilik yapan Hasan Kozan (38), 2010 yılında kurduğu çiftlikte 10 büyükbaş ile günde 100 litre süt üretirken, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Hayvancılık Yatırmaları Devlet Hibesi' kapmasında 192 bin lira hibe aldı. Kendi imkanlarıyla da toplam 600 bin lira yatırım yapıp, çiftliğini büyüten Kozan, şu an 55 büyükbaş ile günde yaklaşık 500 litre süt üretiyor.

Ekecik köyünde oturan, 4 çocuk babası Hasan Kozan, 10 yıl önce 10 büyükbaş alıp, çiftlik kurdu. Hayvanlardan elde ettiği günlük yaklaşık 100 litre sütü toplama merkezlerine verip, geçimini sağlayan Kozan, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Hayvancılık Yatırmaları Devlet Hibesi' kapmasında 192 bin lira hibe aldı. 192 bin lirası hibe toplam 600 bin lira ile yeni yatırım yapan Kozan, 10 olan büyükbaş sayısını 55'e çıkardı.