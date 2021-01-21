Hibe edilen araçların anahtar teslim töreni yapıldı - Son Dakika

Hibe edilen araçların anahtar teslim töreni yapıldı

21.01.2021 10:45

Hibe edilen araçların anahtar teslim töreni yapıldı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine hibe edilen 11 adet araç için anahtar teslim töreni yapıldı.

Hibe edilen araçların anahtar teslim töreni yapıldı

ERZİNCAN - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine hibe edilen 11 adet araç için anahtar teslim töreni yapıldı.

Erzincan Valiliği önünde yapılan araç teslim törenine Vali Mehmet Makas, AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Metin Bektaş, siyasi parti il başkanları, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay ve köy muhtarları katıldı.

Araç teslim töreninde konuşma yapan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, "Tarım ve Orman Bakanlığının IPARD kapsamında yapmış olduğumuz projenin toplam maliyeti 3 milyon 560 bin TL'dir. Bunun yüzde 50 si hibe olup, mevcut projede aldığımız ürünler 1 adet 12 tonluk kamyon, 10 adet pikap ve 17 parça soğutma tankından ibarettir. Erzincanlı çiftçilerimiz için çalışmaya devam etmekteyiz. Bu çalışma kapsamında IPARD'ın bize sağlamış olduğu destek fazladır. Süt toplama da araç filomuzu yenilemiş olduk. Tüm Erzincan'a hayırlı olsun." dedi.

"Soğuk süt zincirinde kalite ve kapasitenin artırılması" isimli projede 1 adet 12 tonluk kamyon, 10 adet pikap, Refahiye ilçesi süt toplama merkezine verilmek üzere 1 adet 3 tonluk, 1 adet 2 tonluk süt soğutma tankı, Tercan ilçesine verilmek üzere 1 adet 5 tonluk, 1 adet 3 tonluk süt soğutma kazanı ve Erzincan merkez süt toplama merkezine verilmek üzere 11 adet 1 tonluk araç üstü krom tank, 2 adet 5 tonluk süt soğutma tankı alınmıştır. Projede alının tüm malzemeler Erzincan çiftçisinin hizmetine sunulmuştur.

Milletvekili Burhan Çakır ise, "Devletimizin milletimize yapmış olduğu bu destek ile bir aradayız. Bir devletin milli savunması ne kadar önemli ise tarım da o kadar önemlidir. Bugün burada yapılan bu destek Erzincan'a katkı sağlayacaktır. 3 milyondan fazla bir destek hakikaten üreticilerimizin yüzünü güldürecektir" diye konuştu.

Milletvekili Süleyman Karaman'da, "Erzincan'da sütün taşınması için, daha kaliteli olması için alınan araçların teslim törenindeyiz. Erzincan tarımla, hayvancılıkla ve de turizm ile kalkınacak bir şehir. Onun içinde tarıma hükümetimiz çok büyük destek veriyor. Burada damızlık ve sığır yetiştirmek için büyük bir yatırım yapıldı. Bu yapılanların Erzincan için de, çiftçimiz için de hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Son olarak konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas, "Bugün Tarımsal kalkınma ve Destekleme Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bir kuruluş. Bu kurumumuz tarafından verilen yüzde 50 - 60 hibe kapsamında soğuk süt zincirinin sağlanması, hem kalitenin hem de kapasitenin artırılması için alınan araçları Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine teslim edeceğiz. Biz birliğimizin ve üreticilerimizin her zaman yanında olduk. Sadece bugün TKDK üzerinden değil, geçen başka çaremiz yok. Erzincan olarak da, 81 vilayet için de biz bu katkıyı en iyi şekilde vereceğimize inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Teslim töreninin ardından 12 tonluk süt nakil aracına binen Vali Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, diğer araçların eşliğinde konvoy oluşturarak, şehir merkezinde tur attılar.

Hibe edilen araçların anahtar teslim töreni yapıldı
Hibe edilen araçların anahtar teslim töreni yapıldı
Hibe edilen araçların anahtar teslim töreni yapıldı
Hibe edilen araçların anahtar teslim töreni yapıldı

Süleyman Karaman, Damızlık, Erzincan, TKDK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hibe edilen araçların anahtar teslim töreni yapıldı - Son Dakika


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