Son Dakika Haberleri: Hibe Hayvan" Dolandırıcılığı Operasyonunda İkinci Dalga

Hibe Hayvan" Dolandırıcılığı Operasyonunda İkinci Dalga

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçiyi desteklemek amacıyla başlattığı Genç Çiftçiye Hibe Hayvan Projesi'ni suistimal eden suç örgütüne yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonun devamında 13'ü veteriner 26 zanlı daha yakalandı.

Hibe Hayvan
Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçiyi desteklemek amacıyla başlattığı Genç Çiftçiye Hibe Hayvan Projesi'ni suistimal eden suç örgütüne yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonun devamında 13'ü veteriner 26 zanlı daha yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen soruşturma kapsamında Ardahan merkezli Kars, Erzurum, Van, Diyarbakır, Sivas, Niğde, Yozgat, Çorum ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında rüşvet almak/vermek, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 13'ü kamu görevlisi veteriner olmak üzere 26 zanlı gözaltına alındı, çok sayıda hayvan küpesi ele geçirildi.

İlk operasyonda 30 kişi gözaltına alınmıştı

Proje kapsamında, işi alan belli şirketlerin, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uymayan hayvanlardan temin ettiği kulak küpeleri ve pasaportları veterinerlere rüşvet karşılığı ürettirerek talep sahiplerine, "küpe kayıtlarında şartnameye uyan ancak fiziken uymayan" hayvanları vermeye çalışarak devleti ve uygulamadan faydalanmak isteyenleri dolandırmaya çalışan suç örgütüyle ilgili bilgi alınması üzerine Ekim 2018'den itibaren fiziki takip başlatılmıştı.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki projeyi suistimal ederek haksız kazanç sağlayan ve devleti zarara uğratan suç örgütüne yönelik Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15 Ocak 2019'da eş zamanlı operasyon icra edilmiş, 9 şirket çalışanı, 7 hayvan toplayıcısı, 12 veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 17'si tutuklanmış, 13'ü adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:59 Kaynak: AA

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