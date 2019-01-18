Son Dakika Haberleri: Hibe Hayvan" Dolandırıcılığında 16 Tutuklama

Hibe Hayvan" Dolandırıcılığında 16 Tutuklama

38 dakika önce

Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen "hibe hayvan" dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alanın 28 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Hibe Hayvan
Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen "hibe hayvan" dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alanın 28 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ardahan merkezli Ankara, Erzurum, Kars, Van ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı "Genç Çiftçiye Hibe Hayvan" projesinde kapsamında talep sahiplerine "küpe kayıtlarında şartnameye uyan ancak fiziken uymayan" hayvanları vererek devleti ve vatandaşları dolandırmaya çalışan şirketlere yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda, 9 şirket çalışanı, 6 hayvan toplayıcısı, 11 veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri gözaltına alındı.

İllerde gözaltına alınarak Ardahan'a getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ardahan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliye sevk edilen 28 şüphelinden 16'sı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında rüşvet almak/vermek", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışma yürütülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:53 Kaynak: AA

Aydın, Ardahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı, Ailevi Sebeplerden Dolayı Adaylıktan Çekildi

ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var AK Parti'li Bülent Turan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: İstanbul'a İmam, Ankara'ya Ülkücü, Nerede CHP'liler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 20:31:15. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hibe Hayvan" Dolandırıcılığında 16 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]