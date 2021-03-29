Hibe makine ile hazırladığı yemle beslediği boğayı 30 bin TL'ye satışa çıkardı - Son Dakika

Hibe makine ile hazırladığı yemle beslediği boğayı 30 bin TL'ye satışa çıkardı

29.03.2021 10:26

- Hibe makine ile hazırladığı yemle beslediği boğayı 30 bin TL'ye satışa çıkardı Ziyan olan balyalar kaliteli yeme dönüşünce hayvanların gelişimi hızlandı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Yeğin, hibe desteği ile aldığı yem karma makinesinde hazırladığı...

- Hibe makine ile hazırladığı yemle beslediği boğayı 30 bin TL'ye satışa çıkardı

Ziyan olan balyalar kaliteli yeme dönüşünce hayvanların gelişimi hızlandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Yeğin, hibe desteği ile aldığı yem karma makinesinde hazırladığı yemlerle yetiştirdiği 1,5 ton ağırlığındaki boğayı 30 bin TL'ye satışa çıkarttı.

Tosya ilçesine 15 kilometre mesafede bulunan Suluca köyünde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Yeğin, ahırında yetiştirdiği yaklaşık 1,5 ton ağırlığında Kocaoğlan ismini verdiği boğası 30 bin TL'den satışa çıkartıldı. 1997 yılında malulen emekli olan Mustafa Yeğin, köyünde hayvancılık yapmaya başladı. Aile işletmesi kuran Mustafa Yeğin, köyüne inşa ettiği ahırında hayvan yetiştirmeye başladı. Hayvanlarını katkısız yemlerle beslediğini söyleyen Mustafa Yeğin, Kocaoğlan'ı 1,5 yıl önce 8 bin 600 TL'ye satın aldığını ve 1,5 yıl besleyerek yaklaşık 1,5 ton ağırlığına ulaştırdığını kaydetti.

Hibe karma makinesini ile yetiştirdiği boğayı araba fiyatına satıyor

Hayvanlarını kendi ürettiği yem, saman, yonca ve silaj ile besleyen Mustafa Yeğin, işini kolaylaştırmak için devletin sağlamış olduğu imkanları aramaya başladı. Kendisi için fırsat niteliğinde olan yem karma makinesine hibe desteği verildiğini öğrenen Yeğin'in başvurusu kabul edilerek yem karma makinesi alması uygun bulundu. Hibe desteğiyle aldığı yem karma makinesi sayesinde işini kolaylaştıran Mustafa Yeğin, 1,5 yıl önce 8 bin 600 TL'ye satın aldığı ve Kocaoğlan ismini verdiği boğasını diğer hayvanlarla birlikte beslemeye başladı. 1,5 yılın sonunda yaklaşık 1,5 ton ağırlığına ulaşan boğasını satmak isteyen işletme sahibi Yeğin, hayvanına 30 bin TL fiyat biçti.

"Devletimizin verdiği imkanlar işletmemiz için fırsat oldu"

Hibe desteği ile aldığı yem karma makinesinin işlerini kolaylaştırdığını belirten Mustafa Yeğin, "Devletimizden Allah razı olsun, devletimizin verdiği imkanlar işletmemiz için fırsat oldu. 1,5 sene önce bu tosunu Kastamonu Pazarından aldım 8 bin 600 liraya. Besledim bu zamana kadar. Hem tohumluk buzağıların babası, hem de satacağım, ayın 3'ünde pazara götüreceğim satacağım. Ben buna arpa yediriyorum, yonca, saman normal besi yaptım. Hayvanımız bu katkı maddesi yok. 1997 de kaza geçirdim, malulen emekli oldum. Hayvancılıkla uğraşıyorum, aile işletmesi. Ufak çaptı yapıyorum. Doğal yem yediriyorum bütün hayvanlara. Kendi ürettiğim, kendi yetiştirdiğim. 1,5 ton gelen boğamı 30 bin TL'ye alıcı olan olursa vereceğim" diye konuştu.

Ziyan olan balyalar kaliteli yeme dönüştü

Aldığı hibe desteğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Mustafa Yeğin, "Bu yem karmayı hibe desteği ile aldım. Bütün mahsulümüz ziyan oluyordu bundan önce. Malların önüne balya verdiğimiz zaman hep atıyordu, ziyan oluyordu. Şimdi hepsini yoncasını, samanını hepsini karıştırıyoruz yemini hayvanlara öyle veriyoruz. Çok faydalı bir makine, Allah razı olsun devletimizden" şeklinde konuştu.

Hibe makine ile hazırladığı yemle beslediği boğayı 30 bin TL'ye satışa çıkardı
Hibe makine ile hazırladığı yemle beslediği boğayı 30 bin TL'ye satışa çıkardı
Hibe makine ile hazırladığı yemle beslediği boğayı 30 bin TL'ye satışa çıkardı
Hibe makine ile hazırladığı yemle beslediği boğayı 30 bin TL'ye satışa çıkardı
Hibe makine ile hazırladığı yemle beslediği boğayı 30 bin TL'ye satışa çıkardı
Hibe makine ile hazırladığı yemle beslediği boğayı 30 bin TL'ye satışa çıkardı
Hibe makine ile hazırladığı yemle beslediği boğayı 30 bin TL'ye satışa çıkardı

Türk Lirası, Kastamonu, Emekli, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hibe makine ile hazırladığı yemle beslediği boğayı 30 bin TL'ye satışa çıkardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın taliplerine 30 milyon euro fiyat biçti Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın taliplerine 30 milyon euro fiyat biçti 62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba 62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba Anadolu kültürünün en önemli tanrıçalarından biri olan Kybele'ye adanmış bir mağara bulundu Anadolu kültürünün en önemli tanrıçalarından biri olan Kybele'ye adanmış bir mağara bulundu Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 450 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 450 liradan işlem görüyor Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan raporu ortaya çıktı: Virüs yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşmış olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan raporu ortaya çıktı: Virüs yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşmış olabilir Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi 7. günde yüzdürüldü! Kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi 7. günde yüzdürüldü! Kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor         
11:51
Yerli otomobilin şarj süresi düştü ve menzili arttı! Dolu bataryayla 500 kilometreden fazla yol alacak Yerli otomobilin şarj süresi düştü ve menzili arttı! Dolu bataryayla 500 kilometreden fazla yol alacak         
11:34
İlk yarıdaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Perotti koşulara başladı İlk yarıdaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Perotti koşulara başladı         
11:25
Kürşat Ayvatoğlu, siyasi isimlerle olan fotoğraflarını böyle savundu: Onlara yakın olursam daha güçlü görünürdüm Kürşat Ayvatoğlu, siyasi isimlerle olan fotoğraflarını böyle savundu: Onlara yakın olursam daha güçlü görünürdüm         
11:13
TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor         
10:58
Tutukluluğu devam eden Melek İpek'ten kızlarına mektup: Özleyince elinizi kalbinize koyun, ben hep oradayım Tutukluluğu devam eden Melek İpek'ten kızlarına mektup: Özleyince elinizi kalbinize koyun, ben hep oradayım         
10:47
3 çocuk annesi, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi 3 çocuk annesi, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi         
10:33
Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada         
09:50
700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor 700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor         
09:27
Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı         
09:23
Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti         
09:15
İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin         
08:59
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti         
08:32
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı         
15:46
Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 12:02:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hibe makine ile hazırladığı yemle beslediği boğayı 30 bin TL'ye satışa çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei