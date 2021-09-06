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HİBE OLARAK DİKTİKLERİ EKİNEZYADA İLK HASADI YAPTILAR - Son Dakika

HİBE OLARAK DİKTİKLERİ EKİNEZYADA İLK HASADI YAPTILAR

06.09.2021 09:59

MANİSA'nın Soma ilçesinde tıbbi aromatik bitkiler projesi kapsamında hibe alan kadın girişimci Nurşen Sevben Karakaş (46) ve matematik öğretmeni Kübra Yeşil (28), ekinezya yetiştiriciliğine başladı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde tıbbi aromatik bitkiler projesi kapsamında hibe alan kadın girişimci Nurşen Sevben Karakaş (46) ve matematik öğretmeni Kübra Yeşil (28), ekinezya yetiştiriciliğine başladı. Merhem, tentür, losyon, krem, diş macunu gibi 280'den fazla üründe değerlendirilen bitki, aynı zamanda renklendirdiği tarlalarda görsel şölen sunuyor.

Soma'da yaşayan çiftçi Nurşen Sevben Karakaş ile matematik öğretmeni Kübra Yeşil, bir süre önce Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen tıbbi aromatik bitkiler projesine başvurdu. Başvuruları olumlu sonuçlanan iki kadın girişiciye, proje kapsamında Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 6'şar bin adet ekinezya fidanı hibe olarak verildi. İki kadın girişimden Karakaş ailesine ait 700 metrakarelik, Yeşil de 1 dönümlük araziye geçen 10 Nisan'da deneme amaçlı fidanları dikti. Geçen haziran ayı sonunda iki kadın girişimci, çiçek açan ekinezyaların ilk hasatlarını yaptı. Yetiştirdikleri, merhem, tentür, losyon, krem, diş macunu gibi 280'den fazla üründe değerlendirilen ekinazyaları gölgede kurutan Karakaş ve Yeşil, kilosunu kalitesine kadar 250 liraya kadar çıkan fiyatlarla satmaya hazırlanıyor.

'PAZAR ARAYIŞIMIZ DEVAM EDİYOR'

Kadın girişimci Nurşen Sevben Karakaş (46), ekinezya dikme hayalinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirdiğini belirterek, Büyük bir araziye sahiptik. Ne ekebilirim diye düşünürken, ekinezya ekmeyi çok istedim. Ailem 'bildiğimiz işi yapalım' dedi. Biber ektik. Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün tıbbi aromatik bitkiler projesi olduğunu öğrendim. Onlar da 'Böyle bir düşünceniz vardı, yapmak isterseniz proje var' dedi. Teşvik ile ekinezya ekmeye karar verdim. Şu an 700 metrekarede yapıyorum. Fidanların tamamı hibe, dönümüne 60-70 kilo ekinezya verimi bekliyoruz. Şu an pazar arayışımız devam ediyor. Birkaç firmaya tekliflerimizi sunduk. Tıbbi aromatik bir bitki olduğu için ilaç sanayiinde ya da günlük çay tüketiminde kullanılabilen bir ürün. Fiyatı değişiklik gösterebiliyor şu an kurusu için 120 liradan 250'ye liraya kadar çıkabiliyor diye konuştu.

'AİLEME YARDIMCI OLUYORUM'

Ek iş olarak tarlada çalışmanın stresini atarak, bedenen kendini rahatlattığını dile getiren matematik öğretmeni Kübra Yeşil, 1 dönüm tarlamıza ekinezya hibesi aldık. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle ekimini yaptık. Tarlada ben ve yengem başta olmak üzere kadın girişimciler olarak çalışıyoruz ama ailemiz de bize destek oluyor. Çok güzel verim alıyoruz. Mesleğim olan öğretmenliği de ek iş olarak yapıyorum.

Okulda yaşadığım stresi toprakta çalışarak atıyorum. Çiçek toplamak insana huzur veriyor. Bana bu yönden büyük katkı sağlıyor. Topladığımız ürünleri önce gölgede kurutuyoruz, daha sonra paketleyerek satışa sunuyoruz. İlaç sanayinde olmak üzere birçok yerde kullanılıyor. Daha çok ağrı kesici özelliği olan ekinezya, soğuk algınlığına da iyi geliyor. Bu nedenle talep görüyor diye konuştu.

HİBE OLARAK DİKTİKLERİ EKİNEZYADA İLK HASADI YAPTILAR
HİBE OLARAK DİKTİKLERİ EKİNEZYADA İLK HASADI YAPTILAR
HİBE OLARAK DİKTİKLERİ EKİNEZYADA İLK HASADI YAPTILAR
HİBE OLARAK DİKTİKLERİ EKİNEZYADA İLK HASADI YAPTILAR

matematik, Ekinezya, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HİBE OLARAK DİKTİKLERİ EKİNEZYADA İLK HASADI YAPTILAR - Son Dakika


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