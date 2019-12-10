Hibeyle kurdukları ceviz fidanı bahçesi ekmek kapıları oldu

Adana'nın Pozantı ilçesinde aldıkları 30 bin lira hibeyle ceviz fidanı yetiştiriciliği yapan Havva ve Murat Kapuz çifti, kurdukları bahçede fidan söküm döneminde 6 kadına da istihdam imkanı sundu.

Hamidiye Mahallesi'nde meyvecilikle uğraşan Mustafa Kapuz (48), televizyonda bir ilçedeki herkesin ceviz fidanı yetiştiriciliği sayesinde geçimini sağlamasıyla ilgili haberden etkilenerek eşi Havva Kapuz'u (38) girişimcilik kursuna gönderdi.

Eşinin aldığı belgenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" ile hibe programına başvuran 3 çocuklu Kapuz çifti, aldıkları 30 bin lira destekle 1200 rakımda yer alan 14 dönümlük arazilerini ceviz fidanı bahçesine dönüştürdü.

Bahçelerine 20 bin ceviz fidanı dikerek yetiştiriciliğe başlayan çift, ürettikleri fidanları Türkiye'nin hemen her iline göndermenin yanı sıra 6 kadına da istihdam kapısı oluşturdu.

Havva Kapuz AA muhabirine, kurdukları bahçe sayesinde üç çocuğunun geçimini sağladığını söyledi.

Daha önce meyvecilikle uğraştıklarını ancak kıt kanaat geçindiklerini dile getiren Kapuz, "Evimizin geçimini meyvecilik ile karşılarken bir yandan da tüpte ceviz fidanı alıp satıyorduk. Daha sonra yaşadığımız bölge neticesi ve cevize olan rağbet sebebiyle eşimle bu işi büyütmeye karar verdik. Önce girişimcilik belgesi aldım, ardından Genç Çiftçi Projesi hibe programına başvurdum. Buradan aldığımız 30 bin lira ile üzerinde çeşitli meyveler bulunan tarlamızı ceviz fidanı üretim tesisi haline getirdik. Şimdi burada ürettiğimiz fidanları Türkiye'nin her yerine satıyoruz." diye konuştu.

Mustafa Kapuz ise ceviz fidanı bahçesi sayesinde hayatlarının değiştiğini ifade etti.

Daha önce meyvecilikle yıllık ortalama 15 bin lira gelir elde ettiklerini aktaran Kapuz, şöyle devam etti:

"Bir gün televizyonda bir ilçedeki bütün herkesin ceviz fidanı yetiştirdiğiyle ilgili bir haber izledim ve çok etkilendim. Biz niye bunu yapamayalım diye düşündüm ve fikrimi eşimle paylaştım. Bunun üzerine önce eşim girişimcilik kursuna gitti, ardından tesisi kurabilmek için hibe başvurusunda bulundu ve kabul edildi. 30 bin lira hibeyle 14 dönümlük bahçemizi ceviz fidanı üretim tesisine çevirdik. Şimdi Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerine ceviz fidanı satıyoruz. Daha önce tüplü fidan satımı yaparken yıllık 15 bin lira kazanırken şimdi 50-60 bin lira arasında kazanç sağlıyoruz."

Kapuz, ceviz fidanlarını sökme zamanında tesislerinde 6 kadına istihdam sağladıklarını belirtti.