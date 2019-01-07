Son Dakika Haberleri: Hibrit Bulut Teknolojisinin Önemi Nedir?

Hibrit Bulut Teknolojisinin Önemi Nedir?

1 saat önce

IBM Türk Cloud Director Nedim Nazlı, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

IBM Türk Cloud Director Nedim Nazlı, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin teknoloji noktasında büyük ve olgun bir pazara sahip olduğunun altını çizen Nazlı, "Bulut teknolojisine de açık ancak bankacılık ve telekomünikasyon sektörü için konuşacak olursa regulasyonlardan dolayı veriyi dışarı çıkaramıyorlar ve bulut teknolojisini kullanmakta sıkıntı yaşıyorlar. Bu noktada hibrit cloud kaçınılmaz bir teknoloji haline geliyor. Zaten IBM olarak bu bizim stratejilerimizden biriydi" şeklinde konuştu.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:32 

Türkiye, TV, cloud, Sektörel, Ekonomi
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