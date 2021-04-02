Hibrit çalışma modeli ile tüm sektörlerde yeni bir dönem açılıyor - Son Dakika

Hibrit çalışma modeli ile tüm sektörlerde yeni bir dönem açılıyor

02.04.2021 09:54
Hibrit çalışma modeli ile tüm sektörlerde yeni bir dönem açılıyor, System.String[]

Koronavirüs salgını, yeni nesil çalışma ortamının ortaya çıkmasına neden oldu.

Koronavirüs salgını, yeni nesil çalışma ortamının ortaya çıkmasına neden oldu. Hibrit iş modeli sektörlerde yeni bir dönem açıyor.

Koronavirüs salgını ile birlikte Türkiye'de başlayan dijitalleşme süreçlerindeki ivme artışı ile birlikte evden çalışan şirketlerin sayısı da arttı. Özellikle beyaz yakalıların yoğun olarak çalıştığı plazalar ve iş yerlerinde hibrit iş modeli, yeni nesil bir çalışma ortamını da beraberinde getiriyor.

Türkiye'de ilk pandemi vakalarının görülmesinden beri evden çalışma sistemine geçen HangiKredi'nin Genel Müdür Yardımcısı Onur Oğuz yaptığı açıklamada,"Pandemi ile birlikte gördük ki pek çok şeyi online yapabiliyoruz. Bu süreçte tüketiciler finansal ürün arayışında online kanalları daha çok tercih ederken, biz de önceki yıllara göre trafiğimizi artırarak çok daha fazla müşteriye en avantajlı finansal ürün seçeneğini gösterip, ilgili bankalara yönlendirilmelerini sağladık. Diğer taraftan bu süreçte çalışanlarımızı da düşünerek, büyük bir yeniden yapılanma sürecine girdik.

Geçen yılın Mart ayından beri yani tam bir senedir evden çalışıyoruz ve verimliliğimizde herhangi bir değişim olmadı. Ancak aynı çatı altında, birlikte çalışmanın getirdiği takım ruhunu uzaktan sağlamak çok zor. Uzaktan çalıştığımız süre boyunca kurum kültürünü korumak ve çalışanlarımızın motivasyonunu artırmak adına çeşitli faaliyetler organize ediyoruz. Herkesin katıldığı ve tüm yeni gelişmelerin paylaşıldığı online toplantılar yapıyor, özel günlerde hediye kutuları gönderiyoruz. Ayrıca evden çalışma sürecinin tüm maddi yükünü çalışanlarımıza yıkmamak için internet paketi ödeneği sağlıyoruz.

Pandemi sürecinde pek çok şirket gördü ki evden çalışmak mümkün. Bazı şirketler tam uzaktan çalışma modeline geçse de biz salgın sonrası için hibrit bir düzen istiyoruz ve hibrit bir modele geçmek için planlama yapmaya, yeni ofis düzenimizi tasarlamaya şimdiden başladık. Bu sayede her gün ofiste olmak yerine haftanın birkaç günü evden çalışarak hem çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmayı hem de sürdürülebilir bir dünya için katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Hibrit modelleme ile birlikte ofisteki çalışma alanlarımızı "sharing desk" dediğimiz birlikte çalışmayı destekleyen, dönüşümlü kullanılabilen masalara dönüştüreceğiz. Çalışan sayımızı neredeyse iki katına çıkardığımız pandemi sürecinde yeni çalışanlarımız aramıza tamamen online bir şekilde katıldı. Sharing desk sisteminin hem çalışanların kaynaşmasını sağlayacağını hem de farklı fikirlerin ortaya döküldüğü bir üreticilik ortamı sunacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Hibrit çalışma modeli ile tüm sektörlerde yeni bir dönem açılıyor

Koronavirüs, Türkiye, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hibrit çalışma modeli ile tüm sektörlerde yeni bir dönem açılıyor - Son Dakika Ekonomi


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