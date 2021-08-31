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İSTANBUL-HİBRİT EĞİTİM İLE 1'İNCİ SINIFLAR OKUMA YAZMADA 'YÜZDE 98' BAŞARILI - Son Dakika

İSTANBUL-HİBRİT EĞİTİM İLE 1'İNCİ SINIFLAR OKUMA YAZMADA 'YÜZDE 98' BAŞARILI

31.08.2021 14:45

Pandemi dönemini çoğunlukla uzaktan eğitimle geçiren 1. sınıf öğrencilerinin bu dönemi tamamen yüz yüze eğitimle geçiren öğrencilere göre daha zor okuma yazma öğrenmesine yönelik kaygılar gündemdeydi.

Pandemi dönemini çoğunlukla uzaktan eğitimle geçiren 1. sınıf öğrencilerinin bu dönemi tamamen yüz yüze eğitimle geçiren öğrencilere göre daha zor okuma yazma öğrenmesine yönelik kaygılar gündemdeydi. 2020-21 eğitim öğretim yılında ilkokul 1'inci sınıfta olan 4 bin 500 Bahçeşehir Koleji öğrencisi baz alınarak hazırlanan rapora göre okuma, temel okuma yazma becerilerinde yüzde 98, üst düzey düşünme becerilerinde yüzde 90 başarı gösterildi.

Bahçeşehir Koleji, pandemi ile geçen iki yıllık süreçte öğrencilerin okuma yazma ve üst düzey düşünme becerilerinin gelişim düzeyini kamuoyu ile paylaştı. 2020-21 eğitim öğretim yılında ilkokul 1'inci sınıfta olan 4 bin 500 Bahçeşehir Koleji öğrencisi baz alınarak hazırlanan rapora göre, temel okuma yazma becerilerinde yüzde 98, üst düzey düşünme becerilerinde yüzde 90 başarı gösterdi. Bahçeşehir Kolejinin; anlayarak okuma, okuduğunu yorumlayabilme ve anlayarak yazma becerilerini de kapsayan kriterlerle yaptığı değerlendirmede, pandemi döneminde kullanılan dijital eğitim platformlarının da başarıda etkisinin yüksek olduğu belirtildi.

OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE YAPAY ZEKA VE KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRENİM FARK YARATIYOR

Rapora göre, okuma yazma öğreniminde uygulanan bütünsel yaklaşım, zaman ve mekandan bağımsız olarak başarıyı getiriyor. Pandemi döneminde okuma yazma öğretiminde başarının, yüz yüze eğitimle elde edilen başarıdan farklı olmadığını açıklayan Bahçeşehir Koleji, uyguladığı Bahçeşehir Koleji Temel Eğitim Programı ile en temel dört dil becerisi olan dinleme ? anlama, okuma, konuşma ve yazmada tam başarıyı yakaladığını kaydetti.

Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, anaokulundan itibaren tüm kademelerde uygulanan 'Kişiye Özgü Öğretim Modeli' ve yapay zeka tabanlı dijital eğitim platformu Metodbox ile öğrencilerin okuma yazma öğrenimleriyle analitik düşünme ve kavrama becerilerinin de üst düzeyde geliştirildiğini açıkladı.

İlkokul Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, uyguladıkları Temel Eğitim Programı (BTEP) ile dört temel dil becerisini akademik kriterler çerçevesinde değerlendirdiğini belirtti. Güneş, 'Bu değerlendirme sonuçlarıyla geliştirilen akademik program ise öğrencilerin anaokulu ve ilkokul döneminde üst düzey düşünme becerilerini geliştiriyor; ortaokul ve lise kademelerinde uygulanan diğer programlarla ise iletişim ve problem çözme becerileri üstün seviyeye getiriliyor' diye konuştu.

'YENİ NESİLLER İÇİN EĞİTİMDE YENİ BAKIŞ AÇILARI GEREKLİ'

Her alanda okuryazarlık için esas temelin üst düzey düşünme becerileri olduğunu söyleyen Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, analitik düşüncenin her dönemde önemli olduğunun ancak dijital dünyaya doğan yeni nesiller için eğitimde yeni bakış açıları gerektiğinin altını çizdi.

Güneş Bahçeşehir Kolejinde bu alandaki çalışmaları şu sözlerle özetledi:

'Bahçeşehir Kolejinde uyguladığımız Temel Eğitim Programı ile öğrencilerimizin uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştiriyoruz. Böylece öğrencilerimiz, karşılaştıkları problemleri farklı bakış açılarıyla analiz etme ve özgün çözümler bulabilme becerilerini özümsüyorlar. Pandemi dönemini çoğunlukla uzaktan eğitimle geçiren öğrencilerimiz, uygulanan kapsamlı temel eğitim programıyla okuma yazmayı erkenden öğrenmekle kalmadılar; temel dil becerilerini ve üst düzey düşünme becerilerini de eksiksiz olarak kazandılar.'

HEDEF OKUMA YAZMA ÖĞRETMENİN ÖTESİNDE ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK

Sene sonunda öğrencilerin dil becerilerinde ulaştıkları başarı seviyelerini belirlemek için ilkokul 1'inci sınıf seviyesinde iki ölçek kullandıklarını söyleyen Hale Güneş, uyguladıkları Bahçeşehir Koleji Temel Eğitim Programı'nın ayrıntılarını şu sözlerle aktardı:

'Yıl sonunda öğrencilerimizin dil becerilerini değerlendirirken kullandığımız ölçeklerden biri beklenen başarı seviyesindeki durumlarını belirlemek için uygulanan Bireysel Okuma Anlama Yazma Düzey Değerlendirme Ölçeği ' BOYADD ve ikincisi ileri başarı seviyesindeki durumlarını belirlemek için uygulanan Bireysel Üst Düzey Düşünme Becerileri Değerlendirme Ölçeği ' BÜDBD'dir.'

Temel Eğitim Programı'mızın başlangıcında dört temel dil becerisini de içinde barındıran 'Neler Hatırlıyorum' sınavı ile hazır bulunuşluk değerlendirmesi yaptıklarını ifade eden Güneş, 'Böylece sene içerisinde uygulanacak öğretim programının gelişmeye açık, beklenen ve ileri başarı seviye hedeflerine nasıl ulaşılacağı ile ilgili öğrenci ve sınıf bazında farklılaştırılmış öğretimi temel alan dinamik bir Çalışma Planı Takvimi oluşturuyoruz' açıklamasını yaptı.

'DİJİTAL ÖLÇME ARAÇLARI KULLANDIK'

Çalışma planı takviminin her bir ara döneminde, öğrencilerinin bireysel merak ve hedeflerine dönük bir öğretme öğrenme süreci yürüttüklerini belirten Hale Güneş, ara hedeflere ne kadar ulaştıklarını belirlemek için kağıt kalem ve dijital ölçme araçları kullandıklarını söyledi. Güneş sözlerine şöyle devam etti:

'Bunlara ek olarak yaptığımız kitap okuma ve bireysel sunum değerlendirmeleri ile öğrencilerimizin hedeflerindeki ilerlemeleri; MetodBox Gelişim Raporları ile takip ediyoruz. Eğer bu kişiselleştirilmiş hedeflerden bir sapma tespit edilmişse, öğrencilerin öğrenme güçlükleri ve eksikliklerinin giderilmesine dönük hem yüz yüze hem de MetodBox yapay zeka temelli eğitim platformu üzerinden beceri temelli bireysel ve grup etüt programları uyguluyoruz.'

'YÜZDE 60-90 SEVİYESİNDE İLERİ BAŞARI'

Yapılan değerlenmede, 2020-21 eğitim öğretim yılı sonunda okuma-anlama, yazma düzey değerlendirme ölçeği BOYADD sonuçlarının yüzde 90 civarında beklenen başarı seviyesinde çıktığının altını çizen Hale Güneş, 'Üst düzey düşünme becerilerini değerlendiren BÜDBD'te Beklenen ve İleri başarı seviyesindeki öğrencilerimizin yüzdeleri yaklaşık yüzde 60 ve yüzde 90 arasında gerçekleşti. Öğrenme Risk Gruplarını oluşturan Temel ve Gelişime Açık başarı seviyelerindeki öğrencilerimizin yüzdesinin ise yaklaşık yüzde 12 ile yüzde 42 arasında değiştiğini gözlemledik' dedi.

Güneş son olarak şunları söyledi:

'Ayrıca 2021 ' 2022 eğitim öğretim yılı başında uygulayacağımız 'Neleri Hatırlıyorum' hazır bulunuşluk uygulaması ve BOYADD ' BÜDBD ölçeklerinden elde edilen bilgiler ışığında yeni dönemin tasarımı ve planlanmasını yüz yüze ve çevrimiçi eğitim ortamlarında her bir başarı seviyesinin gelişimine dönük olarak MetodBox yapay zeka temelli eğitim platformu desteğinde yaptık.'

İSTANBUL-HİBRİT EĞİTİM İLE 1'İNCİ SINIFLAR OKUMA YAZMADA 'YÜZDE 98' BAŞARILI
İSTANBUL-HİBRİT EĞİTİM İLE 1'İNCİ SINIFLAR OKUMA YAZMADA 'YÜZDE 98' BAŞARILI
İSTANBUL-HİBRİT EĞİTİM İLE 1'İNCİ SINIFLAR OKUMA YAZMADA 'YÜZDE 98' BAŞARILI
İSTANBUL-HİBRİT EĞİTİM İLE 1'İNCİ SINIFLAR OKUMA YAZMADA 'YÜZDE 98' BAŞARILI
İSTANBUL-HİBRİT EĞİTİM İLE 1'İNCİ SINIFLAR OKUMA YAZMADA 'YÜZDE 98' BAŞARILI
İSTANBUL-HİBRİT EĞİTİM İLE 1'İNCİ SINIFLAR OKUMA YAZMADA 'YÜZDE 98' BAŞARILI
İSTANBUL-HİBRİT EĞİTİM İLE 1'İNCİ SINIFLAR OKUMA YAZMADA 'YÜZDE 98' BAŞARILI
İSTANBUL-HİBRİT EĞİTİM İLE 1'İNCİ SINIFLAR OKUMA YAZMADA 'YÜZDE 98' BAŞARILI

Bahçeşehir Koleji, Yapay Zeka, Bahçeşehir, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-HİBRİT EĞİTİM İLE 1'İNCİ SINIFLAR OKUMA YAZMADA 'YÜZDE 98' BAŞARILI - Son Dakika


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