"Hibrit Güneş Tutulması" gerçekleşti! Avustralya'nın Exmouth kasabasından direkt olarak izlendi - Son Dakika
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"Hibrit Güneş Tutulması" gerçekleşti! Avustralya'nın Exmouth kasabasından direkt olarak izlendi

20.04.2023 14:07

Batı Avustralya (WA) eyaletindeki Exmouth kasabasına dünyanın dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçi, "Hibrit Güneş tutulması"nı direkt olarak görüldü. Tutulma yaklaşık 60 saniye kadar sürdü.

ABC'nin haberine göre, nadir karşılaşılan ve güneşin ay tarafından tam olarak kapandığı gök olayı, bugün Avustralya'nın Exmouth kasabasında binlerce kişi tarafından gözlemlendi.

60 SANİYE SÜRDÜ

WA eyaletinin başkenti Pert'in 1200 kilometre kuzeyinde yer alan Exmouth kasabasında en net izlenebilen tam Güneş tutulması yaklaşık 60 saniye sürdü. Exmouth kasabası ve çevresinde yaklaşık 40 kilometre çapında gölge oluşturan tutulma, yerel saatle 11.27'de yaşandı.

'Hibrit Güneş tutulması' Avustralya'nın Exmouth kasabasında tam olarak izlendi

BİNLERCE ZİYARETÇİ GELDİ

WA eyaletinin Turizm Bakanlığınca bir yılı aşkındır hazırlık yapılan kasabaya çeşitli ülkelerden bilim insanları ve araştırmacıların da bulunduğu binlerce ziyaretçi geldi.

'Hibrit Güneş tutulması' Avustralya'nın Exmouth kasabasında tam olarak izlendi

"TARİHİ BİR GÜN YAŞANDI"

WA Turizm Bakanı Roger Cook, ön hazırlıklar neticesinde sorunsuz bir organizasyon geçirdiklerini söyledi. WA eyalet hükümetinin bölgeye birçok takviye ekip gönderdiğini belirten Cook, Exmouth ve çevre kasabalar için tarihi bir gün yaşandığını dile getirdi.

'Hibrit Güneş tutulması' Avustralya'nın Exmouth kasabasında tam olarak izlendi

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA CANLI TAKİP EDİLDİ

Erken saatlerde Hint Okyanusu'ndan başlangıcı izlenebilen "hibrit Güneş tutulması", Asya-Pasifik'teki birçok ülkede farklı oranlarda gözlemlenerek günün sonunda Pasifik Okyanusu semalarında son buldu. Avustralya'nın Exmouth Yarımadası, bazı bölgelerde tam, bazı bölgelerde ise halkalı gözlemlenebilen "hibrit Güneş tutulması"nın yüzde yüzünün izlenebildiği tek nokta oldu. Nadir gök olaylarından olan tutulma, dünyanın dört bir yanında canlı takip edildi.

'Hibrit Güneş tutulması' Avustralya'nın Exmouth kasabasında tam olarak izlendi

BİR SONRAKİ 2031'DE GERÇEKLEŞECEK

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) göre, bir sonraki "hibrit Güneş tutulması"nın 2031'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: "Hibrit Güneş Tutulması" gerçekleşti! Avustralya'nın Exmouth kasabasından direkt olarak izlendi - Son Dakika
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