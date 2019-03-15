"Hibrit Savaş" ve "Siber Terör" Gündemin İlk Sırasına Oturdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) himayesinde "Make It Safer" (Daha Güvenli Hale Getir) sloganıyla düzenlenen 3. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi, BTK'nın Ankara Merkez Binası'nda gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve çok sayıda katılımcının yer aldığı etkinlikte, siber terör ve hibrit savaş konuları uzmanlarca ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Programın açılışında konuşan Sayan, "Yaşantımızın bilişim teknolojileri ile bu denli iç içe olması kişisel bilgilerimizi de aynı ölçüde tehlikeye atmaktadır. Bu durum bizim hayatımıza yepyeni riskler ve yepyeni kavramları da yerleştirmiştir. Siber güvenlik, siber dünya, siber uzay gibi ifadelerin son zamanlarda ne kadar sık dile getirildiği dikkatinizi çekmiştir. Bu kavramları neden bu kadar çok duymaya başladığımızı hiç düşündünüz mü? Tüm bunlar adeta değişen dünya düzeninin bir ispatıdır. Günümüzde siber dünya ve siber uzay en büyük gerçeğimiz, siber saldırılar ise en güçlü olmamız gereken mücadele alanlarına dönüşmüştür" değerlendirmesinde bulundu.

Siber olaylara karşı hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan Sayan, "Özellikle 2008 yılından itibaren de siber tehditlerin ne kadar büyük boyutlara ulaşabileceği konusu, Avrupa Birliği, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, NATO gibi uluslararası kuruluşlara ilave olarak tüm gelişmiş ülkelerin gündemine girdi. 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı da ülkemiz açısından atılan önemli bir adım oldu. Tüm ülkeler siber savunma anlamında kendi yolunu çiziyor. İşte en çok da böyle anlarda yerli ve milli üretimin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Biz de ülke olarak tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen AVCI, AZAD ve KASIRGA gibi yazılımlar ile siber tehditlere karşı 7/24 esasıyla mücadele ediyoruz" bilgisini paylaştı.

BTK Başkanı Karagözoğlu da "Özellikle veri depolama ortamlarına yönelik güvenlik risklerinin artması ve bilgi yönetimi için kullanılan bilişim teknolojilerinin hedef haline gelmesi, günümüzde bilgi güvenliğinin sağlanması konusuna daha geniş bir çerçevede ve sistematik olarak bakmayı zorunlu hale getirmektedir. Siber saldırganlar şahısların ve kurumların bilgisayarlarına virüs veya zarar verici yazılımlar yükleyerek, yazılımlar ile uzak sistemlere erişim sağlayabiliyorlar. Bu yolla sistemlere fiziksel zarar vermeleri, kişisel bilgileri ele geçirmeleri çok daha kolay hale geliyor. Bu bilgiler bizim için hayati öneme sahip olduğunda işler daha da karmaşık bir hale geliyor. Biz de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak, bir yandan ülkemizdeki elektronik haberleşme sektörüne yönelik regülatif anlamda görevlerimizi yerine getirirken bir yandan da üstlendiğimiz görev ve sorumluklar gereği ulusal siber güvenliğin sağlanması noktasında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri Kurucusu Musa Savaş'ın açılış konuşması sonrasında Türk Telekom, Türksat, ULAK A.Ş, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü, Netaş, NATO, Acmena, CNK Global, Atarlabs, AON Türkiye, KPMG Türkiye'den temsilciler birer sunum yaparak, siber güvenlik alanındaki farkındalığın daha da artırılması gerekliliğine dikkat çektiler.