- Hiç acımadı ki...- Başhekim aşı oldu "Hiç acımadı ki" dedi- İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen: -"İnşallah bugünden sonra o... - Son Dakika

Hiç acımadı ki...Başhekim aşı oldu "Hiç acımadı ki" dedi

İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen:

-"İnşallah bugünden sonra o pikleri, o yoğun hasta günlerini yaşamayacağız"

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilk aşıyı olan Devlet Hastanesi Başhekimi "Hiç acımadı ki" diyerek herkesi hem güldürdü hem de cesaretlendirdi. Sağlık çalışanlarına yapılan ilk aşıların psikolojik açıdan kendilerini yükselttiğini belirten Başhekim "İnşallah bundan böyle o eski piklere geri dönmeyeceğiz" dedi.

Bursa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk aşılar öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. İnegöl'de önce başhekim aşı oldu ardından sırayla diğer sağlık çalışanları hazırlanan aşı odalarında kayıtlarını yaptırdıktan sonra aşılarını olmaya başladılar. Sağlık çalışanların ardından önümüzdeki günlerde 65 yaş üstü risk grubundaki vatandaşların aşıları yapılacak.

"Gördüğünüz gibi hiç acımadı"

Sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı yapılmaya başlandı. İnegöl'de ilk aşı Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen'e yapıldı. Göçmen'in aşı olduktan sonra "Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Gördüğünüz gibi hiç acımadı" sözleri gülümsetti. Göçmen aşı sonrası yaptığı açıklamada, "Dünya için çok önemli bir gün. Dün itibariye aşılarımız hastanemize geldi. İlk aşılamayı sağlık çalışanlarımıza uyguladık. Bu bizim için psikolojik anlamında da çok önemli bir şey. İnşallah bugünden sonra o pikleri o yoğun hasta günlerini yaşamayacağız. Aşıya karşı vatandaşlarımızın bir güvensizliği var. Biz bu işin içerisinde 10 aydır gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanları olarak kesinlikte tavsiye ediyoruz ve öneriyoruz aşımızı olalım devletimize güvenelim. Devletimizin sunduğu aşı güvenli ve herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Gördüğünüz gibi hiç acımadı. Bu hafta sonuna kadar sağlık personelimizi aşılayacağız, sonrasında Bakanlığımız 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza sistem açacak onları aşılayacağız. Şuanda hastanemizde bir servisimizi bunun için ayarladık.15 odamız var. Yaklaşık 70 personelimiz aşılamayla ilgili çalışacaklar. Amacımız en kısa sürede İnegöl'ümüzü aşılayarak bu hastalığı en kısa sürede def edip kurtulmayı hedefliyoruz" dedi.

Daha sonra hazırlanan diğer odalarda sağlık personellerinin aşıları yapılmaya başlandı.