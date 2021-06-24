Hiç AVM'ye gitmediğini söyleyen küçük Hacer'e AVM sürprizi - Son Dakika

Kızılay Malatya Yeşilyurt Şubesi, daha önce AVM'ye gitmediğini söyleyen minik Hacer ve kardeşlerini AVM'ye götürerek doyasıya eğlenmelerini sağladı.

Kızılay gönüllüleri, ihtiyaç sahibi ailelere destek için Şahnahan Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmalar esnasında minik Hacer'in daha önce AVM'ye gitmediğini öğrendi. Kızılay gönüllüleri, Hacer'e karne hediyesi olarak verdikleri şehir merkezi sözünü bugün yerine getirdi. Hacer ve kardeşlerine önce AVM gezisi yaptıran gönüllüler, ardından da oyun alanlarında doyasıya eğlenmelerini sağladı. Hacer ve kardeşlerinin şehir macerası kitabevi ziyaretiyle sona erdi.

Küçük çocukların hayalinin gerçekleştirilmesiyle mutlu bir gün geçirdiklerini ifade eden Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, "Şahnahan'dan il merkezine ulaşamayan küçük çocuğumuzun hayalini gerçekleştirmek bizleri de heyecanlandırdı. Kızılay'ın sosyal dayanışma rolü nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtmak gibi bir sorumluluğu olmasının yanında sosyal destek gibi bir katkısı da var. Sevince kötülüklerin kaybolduğuna ve sevginin ömrün neşesi olduğuna inanıyoruz. Bugün de sevilmeye en layık olan çocuklarımızla burada olmak gerçekten bizi çok mutlu etti. Sevmelerin çoğaldığı ve her anın yeni bir ümide çiçek açtığı nice günlerimizin olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA