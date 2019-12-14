"Hiç" başlıklı karma resim, minyatür, hat ve ebru sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Hiç' başlıklı karma resim, minyatür, hat ve ebru sergisi açıldı - Son Dakika

"Hiç" başlıklı karma resim, minyatür, hat ve ebru sergisi açıldı

6 saat önce

"Hiç" başlıklı karma resim, minyatür, hat ve ebru sergisi, İstanbul Tasarım Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Hiç" başlıklı karma resim, minyatür, hat ve ebru sergisi, İstanbul Tasarım Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türkiye ve İran'dan 24 sanatçının 48 eserinin yer aldığı serginin açılışına, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Serginin küratörü Mağfirat Onat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlana Haftası kapsamında Mevlana'nın felsefesini ifade eden, "hiçlik" kavramını merkeze koyan eserleri sergilediklerini söyledi.

Sanatın birleştirici gücünü göstermek için böyle bir sergi organize ettiklerini anlatan Onat, sanatseverlerin sergide karma resimden ebruya, hattan minyatüre kadar çeşitli sanat alanlarında eserleri görebileceğini dile getirdi.

"Bizim sanatlarımızın özünde ilahi güzellik arayışı var"

Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, hiçliğin önemini göstermek için yapılan bu sergiyi büyük takdirle karşıladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kültür ve sanat bal gibidir. Bal suyun geçemediği delikten geçer. Çünkü sanatın içinde din, dil, ırk, mezhep, siyaset, görüş hiçbir şey yok. Sadece bir estetik var, güzellik var. Ayrıca bizim sanatlarımızın özünde de ilahi güzellik arayışı var. Bu güzellik arayışında da bir hiçlik var. Hep olmak içinde hiç olmak lazım."

Minyatür sanatçısı Fatma Şişman, sergiye "Keşkül" isimli eseriyle katıldığı bilgisini vererek, sergi sayesinde İran ve Türkiye'den sanatçıların kaynaştığını söyledi.

Resim alanında Cemal Toy, Hasan Balaban, Perviz Yahya, Rahim Vahapzade, Saeed Aghanejad, hat alanında Abdurrahman Şişman, Ahmet Zeki Yavaş, Gülnihal Gül, Gürkan Pehlivan, Levent Karaduman, Syahriansyah Sirajuddin, minyatür alanında Ali Rıza Aghamiri, Cihan Ashurov, Fatma Şişman, Göksel Satır, Gülçin Anmaç, Nergis Aras, Nurdan Yiğit, Reza Hemmatirad, Ruhi Konak, Ü. Gülsüm Terzi, Zeynep Tuğ, ebru alanında Hikmet Barutçugil ve Eda Özbakkangay'ın eserlerinin yer aldığı sergi, 24 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:40 Kaynak: AA
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