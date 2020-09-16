Hiç bir önlem alınmadan yapılan çalışmada, çukura araba düştü - Son Dakika

Hiç bir önlem alınmadan yapılan çalışmada, çukura araba düştü

Bilecik'in en işlek caddesinde yapılan asfalt yama işleminde yaklaşık 1 karışlık kazılan çukura düşen kadın sürücü zor anlar yaşadı.

Hiç bir önlem alınmadan yapılan çalışmada, çukura araba düştü, System.String[]

Bilecik'in en işlek caddesinde yapılan asfalt yama işleminde yaklaşık 1 karışlık kazılan çukura düşen kadın sürücü zor anlar yaşadı.

Bilecik Belediyesi tarafından başta şehir merkezi olmak üzere bir çok noktada yaptığı yağmur suyu altyapı çalışmaları sonrası asfalt yama işi ihaleyle bir firmaya verilirken, çalışmalar dün itibariyle başladı. Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak üzerinden Dedeoğlu Caddesine seyir halindeki 06 EU 504 plakalı otomobil sürücüsü Emine Şengeç, yaklaşık 1 karışlık çukuru görmeyerek, aracı askıda kaldı. Aracın ön kısmında hasar oluşan araç, vinç yardımıyla çekilerek, kurtarıldı.

"Kaza sonrası oraya gelip duba yerleştiriyorlar"

Hiç bir dubalama ve bilgilendirme olmadığı söyleyen sürücü Emine Şengeç, "Belediyenin yaptığı çalışması sonrası buralar kazılmış. Bende buradan tam dönüş yapacağım sırada duba yok uyarıcı levha yok bir şey yok, aracım oraya düştü. Sonra baktım civarda bir yetkili bile yok. Yetkili yok bırakıp gitmişler. Geldiklerinde dalga geçer gibi 'ne oldu, niye düştünüz, görmüyor musunuz' gibi sözler sarf ettiler. Yani bu çok büyük saygısızlık. Neden bu kadar sorumsuz insanlarla çalışıyorlar? ya da başlarında neden sorumlu yok? Şuanda aracımda dünya kadar hasar var, bütün trafik kilitlendi. Kaza sonrası oraya gelip duba yerleştiriyorlar" dedi. - BİLECİK

Otomobil, Gazipaşa, Bilecik, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hiç bir önlem alınmadan yapılan çalışmada, çukura araba düştü - Son Dakika

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