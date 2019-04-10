Hiç Böyle Tost Yemediniz | "Midem Kazındı, Canım Tost İstiyor Ama Tost Makinem de Yok" Tostu Tarifi
20 dakika önce
Bugün yemek okulunda öğrencilerin kolayca bulabileceği malzemelerle tatlı krizi veya birden açlık bastırdığında veya dilerseniz kahvaltıda harika ve inanılmaz kolay tost tariflerim var!
Bugün yemek okulunda öğrencilerin kolayca bulabileceği malzemelerle tatlı krizi veya birden açlık bastırdığında veya dilerseniz kahvaltıda harika ve inanılmaz kolay tost tariflerim var!
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:12 Kaynak: Youtube
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