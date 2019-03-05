Hiç Bu Kadar Küçüğünü İnternetten Almadınız | Sakız mı Bu Mu
1 saat önce
Bu videomda sizin için ucuz ve uygun fiyatlı ürünleri test ettim. Çakmak, bıçak, mutfak gereçleri, kedi bakımı, aletler gibi ürünleri inceledim.
Bu videomda sizin için ucuz ve uygun fiyatlı ürünleri test ettim. Çakmak, bıçak, mutfak gereçleri, kedi bakımı, aletler gibi ürünleri inceledim.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:11 Kaynak: Youtube
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