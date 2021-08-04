Hiç düşünmeden alevlere daldı! Aydın'daki yangın bölgesine giden komutan keçileri yanmaktan kurtardı - Son Dakika

Aydın'ın Karacasu ilçesinde dün başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini artırırken, yangınla mücadele devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Karacasu ilçesinin Alemler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını rüzgarın şiddeti ile büyüdü. Kısa sürede etkisini arttıran yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Son günlerde yaşanan orman yangınları sebebiyle teyakkuzda olan ekipler ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaştı. Rüzgar ile birlikte büyümeye başlayan orman yangını ile ilgili söndürme çalışmaları devam ediyor.

KOMUTANIN GÖRÜNTÜLERİ BÜYÜK SES GETİRDİ

Orman yangınının söndürülmesine destek için bölgeye giden Aydın İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mesut İnan, alevlerin ortasında kalan ahıra girip içerideki keçileri yanmaktan kurtardı. İnan'ın görüntüleri sosyal medyada da büyük ses getirdi.